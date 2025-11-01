Промышленники назвали внедрении ИИ в производство хайпом

Разговоров об эффективности ИИ на производстве кратно больше, чем самой эффективности, сказал НСН Максим Третьяков.

Только большие российские компании могут себе позволить внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в процесс производства, средние и мелкие промышленники не смогут решить нейросетями проблемы кадрового дефицита и высокой себестоимости продуктов, сказал в эфире НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков.

«Выходят из игры»: Закредитованные предприятия не выдерживают высокой ключевой ставки

Глава РСПП Александр Шохин ранее заявил, что ИИ внедрят не менее чем на 70% промышленных предприятий в России. По его словам, опрос компаний – членов РСПП показал, что около 80% работают на отечественном программном обеспечении. Третьяков отметил, что технологии ИИ являются дорогостоящими и не окупаются у средних и мелких промышленных компаний.

«Лично я ежедневно думаю о том, как использовать искусственный интеллект для решения кадровых проблем и повышения эффективности, но, увы, я пока не нашел способ. Под искусственным интеллектом все подразумевают самые разные вещи. Дальше, чем красивые презентации и контекстный поиск, нейросети не идут. На промышленном предприятии никакой практической экономии не дают. Если посмотреть какое-то машинное зрение и прочее управление, то это прерогатива достаточно больших отечественных компаний. Это действительно разработки с нуля. Однако разговоров об эффективности ИИ кратно больше, чем самой эффективности. Пока это больше такой некий хайп. Внедрить ИИ в промышленность можно, но зарабатывать на этом мы не будем, только тратиться. Любые разработки сейчас предлагаются за ощутимые деньги. Это надо все поддерживать, это требует расширения IT-инфраструктуры и прочее. Это далеко не бесплатно и точно в моменте не окупается. Лично я не могу сократить ни одного человека, даже в бухгалтерии. Я очень рад за крупную промышленность, но средняя и мелкая пока, видимо, не нашла свое место в строю», — сказал собеседник НСН.
«Не выдержат»: Крупные компании РФ предупредили об убыточности из-за дорогих кредитов

По его словам, в сфере горной металлургии есть примеры успешного применения искусственного интеллекта, однако такие разработки не по карману средним и мелким предприятиям.

«Я смотрю за горной металлургией, тут у каждого свой прикладной интерес. Я наблюдаю за инициативами «Норникеля». Они действительно много что внедряют из последний разработок. Это, по сути, автоматизированное управление машиной, которая работает в подземном руднике. Машина может определить геометрию породы, возможно, у нее даже есть понимание содержания полезных веществ в отдельных сегментах рудника. То, что они делают, — достаточно дорогие разработки, которые имеют смысл. Небольшие предприятия пока что могут рассматривать искусственный интеллект как дань моде, а не как то, что поможет снизить себестоимость или решить кадровый дефицит», — добавил Третьяков.

Ранее управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов заявил НСН, что рутинные операции уже выполняются нейросетями, но за ними нужен контроль и перепроверка, поэтому работа журналистов, юристов и бухгалтеров не исчезнет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПроизводствоБизнесИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры