По его словам, в сфере горной металлургии есть примеры успешного применения искусственного интеллекта, однако такие разработки не по карману средним и мелким предприятиям.

«Я смотрю за горной металлургией, тут у каждого свой прикладной интерес. Я наблюдаю за инициативами «Норникеля». Они действительно много что внедряют из последний разработок. Это, по сути, автоматизированное управление машиной, которая работает в подземном руднике. Машина может определить геометрию породы, возможно, у нее даже есть понимание содержания полезных веществ в отдельных сегментах рудника. То, что они делают, — достаточно дорогие разработки, которые имеют смысл. Небольшие предприятия пока что могут рассматривать искусственный интеллект как дань моде, а не как то, что поможет снизить себестоимость или решить кадровый дефицит», — добавил Третьяков.

Ранее управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов заявил НСН, что рутинные операции уже выполняются нейросетями, но за ними нужен контроль и перепроверка, поэтому работа журналистов, юристов и бухгалтеров не исчезнет.

