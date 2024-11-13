«Не выдержат»: Крупные компании РФ предупредили об убыточности из-за дорогих кредитов
Дорогой оборотный капитал, который получается от банков, давит на рентабельность предприятий, отметил в эфире НСН Максим Третьяков.
Ряд российских автопроизводителей и крупных компаний, которые «заряжены» на поставки, могут стать убыточными на фоне дорогих кредитов, заявил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с НСН.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил «Интерфаксу», что кредитная нагрузка на «АвтоВАЗа» высока: инвестиции в локализацию и производство продолжаются, но «с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год». По его словам, промышленные предприятия сейчас имеют серьезные обязательства перед армией и другими госзаказчиками, но авансовых платежей не хватает, «а брать кредит под бешеный процент – самоубийство для бизнеса». Третьяков назвал проблему серьезной.
«Проблема, действительно, есть. Она разная в зависимости от конечных покупателей. Если речь идет о поставках по гособоронзаказу, там предусматривается аванс, аванс можно получить, но, наверное, в случае «АвтоВАЗа» поставки идут с отсроченными платежами. Доля этих кредитов в капитале везде разная. Естественно, она не составляет 100%. Сейчас самые дешевые кредитные деньги для качественных заемщиков можно получить "ключ + четыре", "ключ + пять". То есть, практически 25% годовых. И действительно, ряд автопроизводителей, крупных компаний, которые заряжены на поставки, могут в какой-то момент стать убыточными. Дорогой оборотный капитал, который получается от банков, давит на себестоимость, на рентабельность предприятий. В какой-то момент кто-то может не выдержать», – сказал Третьяков.
При этом он отметил, что ведущие российские предприятия берут кредиты, поскольку без них сложно обойтись.
«Дополнительный аудит, я думаю, здесь не нужен. Собственники прекрасно понимают причины наличия кредитов. В наши дни сложно обойтись вообще без банковского финансирования», – добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что угольная отрасль в России оказалась на грани банкротства, долги компаний приближаются к 34 миллиардам рублей. В отрасли указывают три основных причины такого положения дел: падение цен на мировом рынке, рост затрат компаний из-за логистических перестановок, а также рост налоговых выплат. Это с учетом того, что за два года выручка от экспорта сократилась почти на 400 миллиардов рублей из-за санкций, передает «Радиоточка НСН».
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