«Не выдержат»: Крупные компании РФ предупредили об убыточности из-за дорогих кредитов

Ряд российских автопроизводителей и крупных компаний, которые «заряжены» на поставки, могут стать убыточными на фоне дорогих кредитов, заявил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в разговоре с НСН.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил «Интерфаксу», что кредитная нагрузка на «АвтоВАЗа» высока: инвестиции в локализацию и производство продолжаются, но «с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год». По его словам, промышленные предприятия сейчас имеют серьезные обязательства перед армией и другими госзаказчиками, но авансовых платежей не хватает, «а брать кредит под бешеный процент – самоубийство для бизнеса». Третьяков назвал проблему серьезной.