«Выходят из игры»: Закредитованные предприятия не выдерживают высокой ключевой ставки
Выжившие предприятия обрабатывающей промышленности подберут персонал банкротов из-за дефицита кадров, заявил НСН Максим Третьяков.
Крупные предприятия, особенно которые работают в оборонно-промышленном комплексе, будут поддерживаться субсидированными кредитами, однако для расширения производств обрабатывающей отрасли, работающей на население, ключевую ставку придется серьезно понижать, заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков.
Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, сообщили ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишет газета «Ведомости», более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года находилась на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT). К слову, год назад эта доля была вдвое меньше. Третьяков отметил, что нынешняя ключевая ставка является беспрецедентной для обрабатывающей промышленности.
«Высокая ключевая ставка потащила за собой уровень корпоративного кредитования, который на сегодняшний день составляет более 25%. Ставка беспрецедентная, потому что маржинальность обрабатывающей промышленности ниже. Даже в теории такие проценты не подъемны. Мы сейчас имеем двойной шок: с одной стороны, стоимость кредитных средств выросла, а с другой стороны, рубль очень сильно ослаб. Это повлекло увеличение издержек и привело к удорожанию сырья. У нас многие виды сырья фактически оцениваются, исходя из цен мировых бирж и курса Центрального банка. Стоимость финансирования кредитов резко возросла, она падает на себестоимость. Проблема есть. Не все предприятия могут передать издержки по финансированию своим покупателям, потому что у нас есть достаточно конкурентные рынки, где рост ваших издержек совершенно не означает, что вы можете поднять цену на свой продукт. Это, естественно, ухудшает финансовое положение предприятия», - заявил Третьяков.
Он предупредил, что при нынешней ключевой ставке ЦБ сильно закредитованные предприятия обрабатывающей промышленности выйдут из игры, однако живые компании охотно подберут персонал банкротов из-за дефицита кадров на рынке.
«Я не рассчитываю на то, что ключевая ставка как-то серьезно изменится. Даже ее оставление на нынешнем уровне или снижение на 2-3% принципиально ничего не поменяет, так как реальная ставка по кредитам будет больше 20%. Предприятия потихоньку будут терять запас прочности, в какой-то момент произойдет консолидация. Предприятия, которые сильно закредитованы, выходят из игры, но их подбирают конкуренты. С точки зрения повышения уровня безработицы ничего страшного не будет, потому что живые предприятия подберут персонал банкротов из-за дефицита кадров. Крупные предприятия, особенно которые работают в оборонно-промышленном комплексе, будут поддерживаться субсидированными кредитами», - сказал собеседник НСН.
По его словам, субсидированными кредитами не удастся решить проблему с обрабатывающей промышленностью. Ключом к расширению производств является серьезное снижение ключевой ставки.
«Субсидированный кредит – это когда банку часть ваших процентов платит государство. Я считаю, что даже на уровне теории структурно это не взлетает - нельзя увеличить меры поддержки, не нарушив макроэкономическую стабильность. Системно надо что-то делать с ключевой ставкой, потому что история с субсидированными кредитами может быть обоснована в ключевых производствах, которые формируют национальную оборону, госбезопасность. Однако для более конкурентных сегментов обрабатывающей промышленности, которые работают на население, должен быть адекватный уровень стандартного кредитования. Я не верю, что можно залить проблему бюджетными деньгами. В этом году придется снижать ключевую ставку, для расширения производства реальную ключевую ставку нужно снижать очень серьезно», - заключил эксперт.
Ранее Третьяков заявил НСН, что ряд российских автопроизводителей и крупных компаний, которые «заряжены» на поставки, могут стать убыточными на фоне дорогих кредитов.
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