«Выходят из игры»: Закредитованные предприятия не выдерживают высокой ключевой ставки

Российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств, сообщили ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как пишет газета «Ведомости», более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года находилась на рискованном уровне – превышала 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT). К слову, год назад эта доля была вдвое меньше. Третьяков отметил, что нынешняя ключевая ставка является беспрецедентной для обрабатывающей промышленности.



«Высокая ключевая ставка потащила за собой уровень корпоративного кредитования, который на сегодняшний день составляет более 25%. Ставка беспрецедентная, потому что маржинальность обрабатывающей промышленности ниже. Даже в теории такие проценты не подъемны. Мы сейчас имеем двойной шок: с одной стороны, стоимость кредитных средств выросла, а с другой стороны, рубль очень сильно ослаб. Это повлекло увеличение издержек и привело к удорожанию сырья. У нас многие виды сырья фактически оцениваются, исходя из цен мировых бирж и курса Центрального банка. Стоимость финансирования кредитов резко возросла, она падает на себестоимость. Проблема есть. Не все предприятия могут передать издержки по финансированию своим покупателям, потому что у нас есть достаточно конкурентные рынки, где рост ваших издержек совершенно не означает, что вы можете поднять цену на свой продукт. Это, естественно, ухудшает финансовое положение предприятия», - заявил Третьяков.