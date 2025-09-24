«Мы не можем прогнозировать цены на продукцию. Мы же потребители жиров и для нас это чаще всего сюрприз, когда нам присылают прайс-лист и говорят, что со следующей недели что-то подорожает на 5%. А со следующей еще на 5% и так далее. Начал расти курс доллара – обязательно сейчас пришлют изменения. Инфляция идет постоянно. Орехи очень подорожали, потому что это связано с урожаем. В связи с неурожаем подорожали замороженные фрукты, ягоды, которые мы используем для живых конфет. Яблочное пюре подорожало почти в полтора раза из-за неурожая, на 50%. Если на какие-то компоненты возникает дефицит, то на них просто поднимают цену», - рассказала она.

Ранее Эльдарханова заявила НСН, что вводить пошлины на какао-продукты странно и нелогично, ведь цены на какао-бобы уже взлетели во много раз.

