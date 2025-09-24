Кондитеры пожаловались не непрекращающийся рост цен на ингредиенты
Кондитеры не могут прогнозировать цены на выпечку и кондитерские изделия, заявила НСН Ирина Эльдарханова.
Вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила НСН, что подорожал не только вафельный жир, но и яблочное пюре, орехи и замороженные фрукты из-за плохого урожая.
Один из крупнейших производителей продуктов питания в России «КДВ Групп» уведомила ритейлеров о повышении цен на свою продукцию из-за роста издержек. Так, заметнее всего для бизнеса подорожали производимый из пальмового или кокосового масла вафельный жир — на 48,1%. Эльдарханова рассказала, что новые прайс-листы на продукцию всегда неожиданные и для самих кондитеров.
«Мы не можем прогнозировать цены на продукцию. Мы же потребители жиров и для нас это чаще всего сюрприз, когда нам присылают прайс-лист и говорят, что со следующей недели что-то подорожает на 5%. А со следующей еще на 5% и так далее. Начал расти курс доллара – обязательно сейчас пришлют изменения. Инфляция идет постоянно. Орехи очень подорожали, потому что это связано с урожаем. В связи с неурожаем подорожали замороженные фрукты, ягоды, которые мы используем для живых конфет. Яблочное пюре подорожало почти в полтора раза из-за неурожая, на 50%. Если на какие-то компоненты возникает дефицит, то на них просто поднимают цену», - рассказала она.
Ранее Эльдарханова заявила НСН, что вводить пошлины на какао-продукты странно и нелогично, ведь цены на какао-бобы уже взлетели во много раз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
- Кондитеры пожаловались не непрекращающийся рост цен на ингредиенты
- В России предложили пересмотреть налогообложение букмекеров
- СМИ: ФИФА поддержит увеличение числа участников чемпионата мира до 64
- В Омске произошли выбросы хлорида водорода
- Минфин предложил поднять НДС до 22%
- «Газпром нефтехим Салават» подвергся атаке дронов
- «Благородное хулиганство!»: Imperial Orchestra о панк-сказке «Король и Шут»
- Федорищев: При взрыве газа в Тольятти никто не пострадал
- Православный мессенджер «Зосима» стал доступен в Google Play
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru