«Голодание – это в целом вредно, но есть золотая середина. В эпоху изобилия продуктов у людей много перекусов, которые на самом деле ему не нужны. Нужна пауза между приемами пищи, чтобы организм успел переварить еду, на это тратиться энергия. Если мы все время «закидываем в топку» что-то, организм постоянно работает. Я сторонник нормальных интервалов между приемами пищи. Не просто так были придуманы завтрак, обед и ужин. Наши ученые в России подтверждают, что есть польза, если человек воздерживается от еды, например, 8-12 часов. Ночью мы все не принимаем пищу. Если это не делать через насилие, а через уважение к телу, то восьмичасовой перерыв будет полезен», - рассказала она.

При этом она подчеркнула, что важно делать акцент на простую пищу, а диеты все равно приведут к срыву.

«Я советую есть больше фруктов и овощей, я за простые продукты. Если варим гречку, то варим ее одну, если запекаем мясо, то без сыра. Чем проще еда, тем полезнее и лучше. Что касается диет, я сидела на всех видах диет, не ела мясо, считала калории... В итоге все приводит к тому, что я откатываюсь назад. К еде надо относиться проще, но не забрасывать в рот все подряд. И еще важно пить много воды, потому что нашему организму это нужно. От сахара советую по возможности отказаться. Спорт больше про здоровье, чем про фигуру, на фигуру все-таки больше влияет еда. Красивое стройное тело – это вишенка на торте относительно общего здоровья», - заключила собеседница НСН.

Средняя норма для здорового человека по сливочному маслу — 10-15 г в день, рассказала диетолог Дарья Русакова в беседе с НСН.

