Президент ассоциации банков подвел итоги 2021 года в банковском секторе

«Этот год и предыдущий год мы завершаем, на удивление, в гораздо лучшей форме, чем можно было ожидать. Особенно прошлый год, так как очень негативные были ожидания в середине года, потому что резкий был провал май-июнь, потом немного успокоилось. А потом опять были колебания, в сентябре был очередной скачок провала. По некоторым сегментам, наоборот начался бум, например, в ипотеке, в том числе по социально-психологическим причинам. Этот год мы восстановили, потому что в прошлом году был провал по ВВП на 4%. В этом году выросли доходы населения реальные, восстановившись фактически до показателей 2019 года», - отметил Тосунян.

Предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что Центробанк не готов к реальным мерам по стабилизации российской экономики.

