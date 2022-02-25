«Моральных принципов нет»: IT-эксперт призвал ФАС следить за ростом цен на гаджеты

«Считаю, что сотрудники компаний, владельцы, которые так или иначе связаны с валютными оборотами, все-таки должны придерживаться определенных моральных принципов, и повышать как DNS цены на 30% на товары, которые были закуплены по старым ценовым характеристикам, и не возвращать их в изначальное положение – это является неправильным, как минимум, а по большому счету интересующим ФАС событием, которое должно привлечь внимание этого государственного органа. Конечно, я понимаю, что следующие покупки могли бы быть только с официальным курсом, который будет на момент приобретения, но сейчас это носит неправильный характер», - не одобрил политику компании IT-специалист.

Проблемы с поставками техники спрогнозировать сейчас нельзя, поэтому жителям России надо просто успокоиться, призвал он.

«Сейчас, мне кажется, просто надо успокоиться, подождать несколько недель как минимум. Мы не знаем, что будет происходить дальше: мы не ожидали, что будет война, мы не ожидали, что все это случится, и понятно, что сейчас мы не знаем, какой полный пакет санкций будет применен к Российской Федерации, только ли к банкам или еще к кому-то. Будет увеличение курса рубля, и еще возможно закрытие технологий, и тогда это вообще поставит под сомнение поставки наибольшего ассортимента техники, который сейчас выдается», - объяснил Кусков.

Из-за введения специальной военной операции России в связи с ситуацией в Донбассе курс доллара в ближайшее время будет составлять минимум 100 рублей, такие значения могут закрепиться надолго, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

