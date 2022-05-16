Кабмин упростит ввоз в Россию компьютеров и смартфонов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2022 году будет существенно упрощён ввоз в Россию устройств, в составе которых есть криптографические средства, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт, в том числе, о компьютерах, планшетах и смартфонах.
Глава российского правительства добавил, что власти обнулили ввозные пошлины на технологическое оборудование, а также сырьё и материалы, которые необходимы для реализации крупных приоритетных проектов.
Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в условиях действия антироссийских санкций не следует покупать очень дешёвый смартфон, а также тот, который гражданин не может себе позволить, сообщает RT.
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