Кабмин упростит ввоз в Россию компьютеров и смартфонов

По его словам, речь идёт, в том числе, о компьютерах, планшетах и смартфонах.

Глава российского правительства добавил, что власти обнулили ввозные пошлины на технологическое оборудование, а также сырьё и материалы, которые необходимы для реализации крупных приоритетных проектов.

Ранее ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что в условиях действия антироссийских санкций не следует покупать очень дешёвый смартфон, а также тот, который гражданин не может себе позволить, сообщает RT.