Пенсия и господдержка: Как российские банки удерживают клиентов
Реальные стимулы для клиентов банков — это доступные ставки по кредитам, а не маркетинговые инструменты вроде кешбэка, сказал НСН Гарегин Тосунян.
Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян сказал НСН, что несмотря на высокий спрос населения на кредиты по доступным ставкам, реальная борьба банков за клиента идёт не столько через снижение процентов, сколько через косвенные инструменты влияния.
Рынок кредиток в РФ приближается к насыщению. Активная клиентская база почти достигла 30 млн человек, а за четыре месяца 2026 года банки выдали почти 5 млн новых карт, следует из данных ОКБ. Привлечение новых заемщиков обходится всё дороже, поэтому отдельные игроки рынка начали смещать фокус с роста числа клиентов на их удержание. Тосунян отметил, что спрос на доступные кредиты высок, но банки чаще привлекают клиентов не ставками, а кешбэком и интеграцией с госпрограммами. Это, по его словам, искажает рыночные показатели.
«У нас высокий уровень потребности в кредитах по более доступным ставкам. Кешбэк имеет психологический эффект, но серьёзного влияния на клиентов банков не оказывает. Более высокий кешбэк — это форма снижения платы за услуги банка, однако это способ привлечения клиентов второго порядка. Приоритет — более низкие ставки по кредитам. В этой части банки могут и должны конкурировать. К сожалению, конкурентная среда у нас не самого высокого уровня. Поэтому те банки, которые занимают позицию, близкую к монопольной на рынке, имеют доступ к госпрограммам, пенсионным фондам и другим важным инструментам влияния на клиентов. За счёт этого они могут удерживать клиентуру не за счёт снижения процентных ставок и комиссий. Куда денется клиент, если через этот банк он получает пенсию, различные компенсации и господдержку? Этот фактор существенно искажает рыночные показатели», — сказал собеседник НСН.
По его словам, формально рынок насыщен, но при этом критически нуждается в доступных заёмных средствах для развития бизнеса. По его мнению, говорить о «перегреве» преждевременно — экономика, напротив, находится в стагнации.
«При нынешнем высоком уровне кредитных ставок рынок действительно насыщен. Однако он остро нуждается в заёмных средствах и в оптимизации банковских форм обслуживания. Это необходимо для развития экономики, в том числе среднего и малого бизнеса. Говорить о насыщенности рынка, о том, что он якобы перегрет, несколько неуместно. Охлаждать и без того недоразвитую в отдельных направлениях бизнес‑сферу было бы необъективно. Нужно активизировать бизнес и расширить возможности заимствования средств у банков по доступным ставкам. Тогда, дай Бог, мы дойдём не то что до перегретости, а хотя бы до нормального состояния. Сегодня рынок находится на уровне стагнации», — добавил Тосунян.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал НСН, что банки не закрывают счета из-за лазеек в договорах и своей выгоды,.
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