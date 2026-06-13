Пушилин: ВСУ серьезно повредили нацпарк «Святые горы» в ДНР

Пушилин подчеркнул, что противник демонстрирует полное пренебрежение к особо охраняемым территориям — в том числе к объектам, имеющим большую ценность для местных жителей. В частности, урон, нанесённый парку «Святые горы», глава региона охарактеризовал как весьма значительный.



Пушилин также сообщил, что республиканские власти уже занимаются проработкой мер, которые потребуются для восстановления природного парка — работы планируют начать после того, как территория будет освобождена от контроля ВСУ.



Природный парк «Святые горы» охватывает земли Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Его территория включает семь обширных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, вытянувшиеся вдоль долины реки Северский Донец. Флора парка насчитывает более 870 видов растений, фауна — свыше 330 видов животных. Среди них — 12 видов растений и 26 видов животных, включённых в Красную книгу России. Кроме природной ценности, парк обладает и историко‑культурным значением: на его территории выявлено 129 археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам — от эпохи палеолита до Средневековья.

