Пушилин: ВСУ серьезно повредили нацпарк «Святые горы» в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сказал РИА Новости, что национальный парк «Святые горы» (находится неподалёку от Славянска) получил существенные повреждения в результате действий подразделений ВСУ.
Пушилин подчеркнул, что противник демонстрирует полное пренебрежение к особо охраняемым территориям — в том числе к объектам, имеющим большую ценность для местных жителей. В частности, урон, нанесённый парку «Святые горы», глава региона охарактеризовал как весьма значительный.
Пушилин также сообщил, что республиканские власти уже занимаются проработкой мер, которые потребуются для восстановления природного парка — работы планируют начать после того, как территория будет освобождена от контроля ВСУ.
Природный парк «Святые горы» охватывает земли Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Его территория включает семь обширных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища, вытянувшиеся вдоль долины реки Северский Донец. Флора парка насчитывает более 870 видов растений, фауна — свыше 330 видов животных. Среди них — 12 видов растений и 26 видов животных, включённых в Красную книгу России. Кроме природной ценности, парк обладает и историко‑культурным значением: на его территории выявлено 129 археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам — от эпохи палеолита до Средневековья.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Пули на фронте волновали участников СВО меньше встречи в Кремле
- Додик: Удар по Старобельску должен был запустить волну недовольства в России
- Пушилин: ВСУ серьезно повредили нацпарк «Святые горы» в ДНР
- Безэкипажный катер «Ак Барса» могут применять для экологического мониторинга
- В Финляндии разгорелись споры о выплатах пострадавшим от дронов ВСУ
- Фильм «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории
- СМИ: Против россиянки возбудили дело за ввоз лекарства из Азии
- МО: Силы ПВО сбили 540 БПЛА ВСУ и 15 управляемых авиационных бомб
- СМИ: В Афганистане стянули военную технику для подавления протеста женщин
- В Индии потерпел крушение самолет Ан-32