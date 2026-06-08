«Господин Сечин прав, он сказал, что это самый большой пузырь со времен 19 века, я абсолютно согласен. Если американский рынок гакнется, то будет рецессия, доверие к доллару очень сильно пострадает, подорожает золото. Наш рынок теоретически тоже снизится, но он и так дешевый. Поэтому это повлияет на политику и нефть больше. Технологические компании предлагают проекты как из научной фантастики. Доля технологических компаний в 40% - это очень много, критическая отметка – это 50%. Это жуткая фондовая аномалия, это однозначный пузырь. Приближается схлопывание пузыря», - отметил он.

Он также раскрыл, что делать гражданам на этом фоне.

«Пострадают технологические компании, а доверие потребителей снизится, поэтому пострадают и отрасли, завязанные на потребительском спросе: еда, алкоголь и так далее. Это все похоже на пузырь доткомов в 2000 году, когда был резкий обвал акций переоцененных интернет-компаний. Нашим гражданам на этом фоне нужно выбирать рублевые депозиты, но в целом лучше покупать золото. Не надо покупать слиток, есть же фонды золота, их можно купить на бирже», - рассказал он.

Налог с процентов на вклады не затрагивает большинство россиян, а самых богатых вкладчиков не беспокоит, уходить в другие инструменты никто не планирует, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

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