Россиянам рассказали, как пережить финансовый «пузырь»
Россиянам стоит выбирать рублевые депозиты, но в долгосрочной перспективе лучше покупать золото, заявил НСН Александр Разуваев.
На международном рынке формируется финансовый пузырь, который лопнет в ближайшее время из-за переоцененных технологических компаний, заявил НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.
На Петербургском международном экономическом форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал опасения насчет формирования масштабного финансового «пузыря» — по его оценке, сопоставимого по размаху с ажиотажем вокруг железнодорожного строительства в США в XIX веке. Причиной такого развития событий Сечин назвал стремительный рост капитализации технологических компаний. По его словам, за последние десять лет доля десяти ведущих технологических компаний на американском фондовом рынке увеличилась втрое и уже превысила 40%. Разуваев объяснил, почему это неизбежно.
«Господин Сечин прав, он сказал, что это самый большой пузырь со времен 19 века, я абсолютно согласен. Если американский рынок гакнется, то будет рецессия, доверие к доллару очень сильно пострадает, подорожает золото. Наш рынок теоретически тоже снизится, но он и так дешевый. Поэтому это повлияет на политику и нефть больше. Технологические компании предлагают проекты как из научной фантастики. Доля технологических компаний в 40% - это очень много, критическая отметка – это 50%. Это жуткая фондовая аномалия, это однозначный пузырь. Приближается схлопывание пузыря», - отметил он.
Он также раскрыл, что делать гражданам на этом фоне.
«Пострадают технологические компании, а доверие потребителей снизится, поэтому пострадают и отрасли, завязанные на потребительском спросе: еда, алкоголь и так далее. Это все похоже на пузырь доткомов в 2000 году, когда был резкий обвал акций переоцененных интернет-компаний. Нашим гражданам на этом фоне нужно выбирать рублевые депозиты, но в целом лучше покупать золото. Не надо покупать слиток, есть же фонды золота, их можно купить на бирже», - рассказал он.
Налог с процентов на вклады не затрагивает большинство россиян, а самых богатых вкладчиков не беспокоит, уходить в другие инструменты никто не планирует, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
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