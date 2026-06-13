МО: Силы ПВО сбили 540 БПЛА ВСУ и 15 управляемых авиационных бомб

Российские силы ПВО уничтожили 540 беспилотников ВСУ и 15 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии группировок войск ВС РФ и ударные БПЛА поразили места хранения дронов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, в МО рассказали, что российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее военкор Александр Коц в интервью НСН рассказал, что для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель.