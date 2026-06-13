МО: Силы ПВО сбили 540 БПЛА ВСУ и 15 управляемых авиационных бомб
Российские силы ПВО уничтожили 540 беспилотников ВСУ и 15 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск, артиллерии группировок войск ВС РФ и ударные БПЛА поразили места хранения дронов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
Кроме того, в МО рассказали, что российские военные уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Ранее военкор Александр Коц в интервью НСН рассказал, что для защиты трассы «Новороссия» необходима единая система с комплексами РЛС и средствами ПВО, однако нельзя исключать, что противник преследует более масштабную цель.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Фильм «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории
- СМИ: Против россиянки возбудили дело за ввоз лекарства из Азии
- МО: Силы ПВО сбили 540 БПЛА ВСУ и 15 управляемых авиационных бомб
- СМИ: В Афганистане стянули военную технику для подавления протеста женщин
- В Индии потерпел крушение самолет Ан-32
- СМИ: В нескольких регионах РФ из-за ударов молний сгорели дома
- Развожаев: В Севастополе отразили четыре атаки ВСУ
- Сальдо: В Херсонской области при атаке БПЛА ВСУ погиб мирный житель
- Трамп объявил о ликвидации главаря преступной группировки «Tren de Aragua»
- Шуваев: За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз