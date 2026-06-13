BTS выпустили бонусный сингл из альбома Arirang

Участники культовой южнокорейской группы BTS — RM, Джин, Шуга, J‑Hope, Чимин, Ви и Чонгук — выпустили новый сингл Come Over. Трек сочетает лиричность с энергичными битами, а его ключевой фразой, прочно врезающейся в память, стал рефрен «Yeah, I’m lost, can I come over?» («Да, я заблудился, можно мне прийти?»). С 12 июня композицию можно послушать на стриминговых сервисах.

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Согласно данным Billboard, песня изначально была эксклюзивом — её включали лишь в делюкс‑версию винилового издания пятого студийного альбома Arirang. Но музыканты решили сделать подарок фанатам и выложить трек на всех цифровых платформах — в рамках празднования BTS FESTA. Этот ежегодный фестиваль устраивают специально для поклонников: он приурочен к годовщине дебюта коллектива. Дата торжества — 13 июня: именно в этот день в 2013 году группа впервые выступила перед публикой.

Над созданием Come Over работали сразу несколько участников BTS: RM и J‑Hope выступили в роли соавторов, а Шуга — одновременно и как соавтор, и как продюсер. В числе продюсеров также значатся Cirkut (Генри Уолтер), лауреат премии «Грэмми», и Ammo.

В этом году BTS FESTA посвящён тринадцатой годовщине со дня дебюта группы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кульминацией праздника станет концерт BTS в Пусане (Южная Корея) 13 июня — выступление пройдёт на главном стадионе Азиатских игр в рамках тура ARIRANG. Поклонники по всему миру смогут увидеть шоу в прямом эфире: трансляцию организуют в ряде кинотеатров под названием BTS World Tour «Arirang» in Busan: Live Viewing.

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ФОТО: EPA/ТАСС
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