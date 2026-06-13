BTS выпустили бонусный сингл из альбома Arirang

Согласно данным Billboard, песня изначально была эксклюзивом — её включали лишь в делюкс‑версию винилового издания пятого студийного альбома Arirang. Но музыканты решили сделать подарок фанатам и выложить трек на всех цифровых платформах — в рамках празднования BTS FESTA. Этот ежегодный фестиваль устраивают специально для поклонников: он приурочен к годовщине дебюта коллектива. Дата торжества — 13 июня: именно в этот день в 2013 году группа впервые выступила перед публикой.



Над созданием Come Over работали сразу несколько участников BTS: RM и J‑Hope выступили в роли соавторов, а Шуга — одновременно и как соавтор, и как продюсер. В числе продюсеров также значатся Cirkut (Генри Уолтер), лауреат премии «Грэмми», и Ammo.



В этом году BTS FESTA посвящён тринадцатой годовщине со дня дебюта группы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кульминацией праздника станет концерт BTS в Пусане (Южная Корея) 13 июня — выступление пройдёт на главном стадионе Азиатских игр в рамках тура ARIRANG. Поклонники по всему миру смогут увидеть шоу в прямом эфире: трансляцию организуют в ряде кинотеатров под названием BTS World Tour «Arirang» in Busan: Live Viewing.

