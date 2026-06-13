Путин: Пули на фронте волновали участников СВО меньше встречи в Кремле
Во время встречи в Кремле 12 июня президент России Владимир Путин подбодрил одного из участников специальной военной операции (СВО), который заметно волновался, представляя свой доклад.
Глава государства отметил, что бойцы, привыкшие к напряжённой обстановке на фронте, порой сильнее переживают, находясь в стенах Кремля, нежели под огнём противника.
«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь [в Кремле], я понимаю», — обратился к военнослужащему Путин.
Встреча была приурочена ко Дню России и собрала представителей различных пехотных подразделений. Президент предложил бойцам открыто рассказать о том, как они оценивают обстановку в зоне СВО, а также озвучить свои идеи и вопросы, касающиеся того, как можно повысить эффективность боевых действий.
В тот же день Владимир Путин озвучил данные о численности российской группировки в зоне СВО — она составляет более 700 тысяч человек. Кроме того, глава государства затронул тему трудоустройства ветеранов спецоперации. Он подчеркнул, что ограничиваться предложениями работы лишь в военкоматах недостаточно: в структуре Минобороны РФ существует множество других перспективных направлений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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