Путин: Пули на фронте волновали участников СВО меньше встречи в Кремле

Глава государства отметил, что бойцы, привыкшие к напряжённой обстановке на фронте, порой сильнее переживают, находясь в стенах Кремля, нежели под огнём противника.



«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь [в Кремле], я понимаю», — обратился к военнослужащему Путин.



Встреча была приурочена ко Дню России и собрала представителей различных пехотных подразделений. Президент предложил бойцам открыто рассказать о том, как они оценивают обстановку в зоне СВО, а также озвучить свои идеи и вопросы, касающиеся того, как можно повысить эффективность боевых действий.



В тот же день Владимир Путин озвучил данные о численности российской группировки в зоне СВО — она составляет более 700 тысяч человек. Кроме того, глава государства затронул тему трудоустройства ветеранов спецоперации. Он подчеркнул, что ограничиваться предложениями работы лишь в военкоматах недостаточно: в структуре Минобороны РФ существует множество других перспективных направлений, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

