Банки исчерпали резервы роста рынка кредиток
Российский рынок кредиток приближается к насыщению, сообщают «Известия».
Как заявили эксперты, в настоящее время активная клиентская база почти 30 млн человек, а за январь-апрель 2026 года финансовые учреждения выдали почти 5 млн новых карт. Привлечение новых заемщиков обходится всё дороже, поэтому отдельные банки начали смещать фокус с роста количества клиентов на их удержание. Это приводит к улучшению условий по «пластику», притом, что процентные ставки до сих пор остаются высокими.
Макропруденциальные лимиты Центробанка ограничивают выдачу кредиток заемщикам с высокой долговой нагрузкой, а дорогие вклады увеличивают стоимость фондирования. В результате банки вынуждены конкурировать за наиболее платежеспособных клиентов, улучшая для них бонусы и сервис.
Сегодня потенциал для роста сегмента остается в премиальном и корпоративном секторе, а также в регионах с низкой долей проникновения кредиток.
Ранее стало известно, что долги по кредитам и займам россиян установили рекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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