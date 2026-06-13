В Финляндии разгорелись споры о выплатах пострадавшим от дронов ВСУ

Напряжённость в обсуждении усилилась после состоявшейся в четверг встречи представителей правительства с ведущими работодателями. По некоторым данным, в ходе переговоров удалось прийти к компромиссной договорённости о выплатах, однако она не получила всеобщего одобрения.



Как отмечается в публикации, Конфедерация финской промышленности прежде высказывалась против выплаты зарплаты тем, кто не смог выйти на работу из‑за угрозы атак дронов. При этом другие объединения работодателей полагают, что нынешнее решение имеет более прочную правовую основу.



Катарина Мурто, возглавляющая профсоюз работников образования, подчеркнула, что в ходе встречи окончательные решения не принимались — были сформулированы лишь рекомендации. Вопрос о выплатах остаётся на усмотрение работодателей. В случаях отказа от выплат профсоюзы ведут переговоры в индивидуальном порядке.



С конца марта власти Финляндии неоднократно информировали о зафиксированных в стране дронах, которые, согласно результатам расследований, имеют украинское происхождение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, 29 марта были обнаружены два беспилотника ВСУ — премьер‑министр Петтери Орпо расценил это как посягательство на территориальную целостность государства. Ещё один дрон нашли 31 марта на льду озера Пюхяярви, расположенного у границы. Спустя несколько дней стало известно об обнаружении четвёртого беспилотника.

