Безэкипажный катер «Ак Барса» могут применять для экологического мониторинга

Судно может применяться в гражданских целях — например, для отслеживания экологической ситуации или транспортировки оборудования для ликвидации возгораний.



На стенде корпорации представлен компактный катер, спектр применения которого достаточно широк. В частности, он пригодится подразделениям МЧС при организации противопожарных мероприятий. Ещё одно направление использования — экологический надзор: катер способен следить за тем, чтобы суда (в том числе иностранные) не сбрасывали в воду отходы или отработанные материалы. Мистахов особо отметил важность постоянного контроля экологической обстановки, например в Каспийском море, акватория которого поделена между несколькими государствами — Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном.



Кроме того, «Ак Барс» предложил использовать своё беспилотное судно специалистам, отвечающим за эксплуатацию мостовых переходов и иных искусственных конструкций: катер поможет регулярно проверять их состояние.



Ренат Мистахов выразил уверенность в том, что судостроители не должны оставаться в стороне от современных трендов: развитие безэкипажного флота и внедрение продвинутых систем искусственного интеллекта — неизбежный вектор движения, и отечественные корабелы обязаны соответствовать актуальным требованиям времени.



Салон «Флот» проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня 2026 года — площадкой стал конгрессно‑выставочный центр на территории Музея военно‑морской славы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В мероприятии задействованы представители Военно‑морского флота РФ и госорганов, ключевые игроки судостроительной отрасли и отраслевые эксперты. Свою работу на салоне ведут также делегации из 27 дружественных стран.

