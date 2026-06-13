СМИ: Против россиянки возбудили дело за ввоз лекарства из Азии

Россиянке предъявили обвинение в попытке незаконного ввоза из Китая противовоспалительного средства, в котором содержится запрещенное в России вещество. Об этом сообщают «Известия».

По данным источника, женщина перевозила 132 пакетика с порошком общим весом 127 граммов и не указала их в декларации. Отмечается, что лекарство, которое до этого было доступно на маркетплейсах в РФ, произвели в Японии, но позднее его продажа в России прекратилась.