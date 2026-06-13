СМИ: Против россиянки возбудили дело за ввоз лекарства из Азии
Россиянке предъявили обвинение в попытке незаконного ввоза из Китая противовоспалительного средства, в котором содержится запрещенное в России вещество. Об этом сообщают «Известия».
По данным источника, женщина перевозила 132 пакетика с порошком общим весом 127 граммов и не указала их в декларации. Отмечается, что лекарство, которое до этого было доступно на маркетплейсах в РФ, произвели в Японии, но позднее его продажа в России прекратилась.
Издание писало, что пограничники и представители транспортной полиции на Сахалине часто изымают этот препарат у моряков, которые возвращаются из рейсов. При этом, по словам юриста Екатерины Красновой, ввоз таких препаратов без согласования с профильным ведомством и врачебной комиссией классифицируется как контрабанда.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россиянку задержали на Пхукете из-за нелегальной косметологической клиники.
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