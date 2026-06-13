Додик: Удар по Старобельску должен был запустить волну недовольства в России

В беседе с ТАСС политик отметил: украинские силы отдавали себе отчёт в том, что бьют по образовательному учреждению, где в тот момент находились учащиеся. По мнению Додика, расчёт строился именно на том, чтобы спровоцировать в российском обществе волну негодования.



Политик охарактеризовал подобную логику как глубоко искажённую: по его оценке, те, кто совершил преступление, пытаются свалить ответственность на других. Этим он объяснил и молчание европейских государств в ответ на случившееся в Старобельске.



Напомним, в ночь на 22 мая подразделения ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В зданиях в тот момент пребывали 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Атака привела к частичному обрушению пятиэтажного здания общежития. Трагедия унесла жизни 21 человека, свыше 40 человек получили ранения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

