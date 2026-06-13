Фильм «Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории

Мировые кассовые сборы фильма о поп-короле Майкле Джексоне «Майкл» превысили $912 млн, таким образом лента официально стала самым кассовым биографическим фильмом о каком-либо музыканте в истории кино. Об этом сообщает издание «Deadline».

Картине удалось обойти «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри, заработавшую в 2018 году примерно $911 млн.

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Издание писало, что важную роль в успехе фильма о Джексоне сыграл мировой релиз: картина официально вышла в том числе в России, где собрала более $10 млн. В настоящий момент, по подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы «Майкла» в РФ превышают 956 млн рублей.

При этом касса ленты в России и СНГ уже составляет свыше 1 млрд рублей. Недавно картина также добралась и до японского кинопроката, что должно помочь «Майклу» собрать $1 млрд, пишет издание.

В списке самых кассовых байопиков фильм про Майкла Джексона уступает лишь одной картине — «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. В 2023 году она заработала примерно $975 млн и пока остается лидером в общем топе биографических кинопроизведений.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН рассказал, что у фильма о поп-короле «Майкл» очень хорошее сарафанное радио, и картина показала, что превосходит свои аналоги в этом жанре.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
ТЕГИ:КинопрокатФильмКиноМайкл Джексон

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