«Качественно и дорого»: Почему падают продажи российского вооружения

США пытаются сохранить доминирование в мире за счет больших продаж вооружений, а Китай вытесняет рынок низкими ценами на оружие, заявил капитан первого ранга в отставке.

Продажи российского вооружения падают из-за политических шагов, которые направлены на передачу приоритета американцам, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Стокгольмский международный институт SIPRI подсчитал, что продажи российского оружия в 2020 году сократились на 6,5% по сравнению с 2019 годом и упали с $28,2 млрд до $26,4 млрд. Общий объем продаж вооружений и военных услуг в мире в 2020 году прибавил 1,3% и вырос до $531 млрд. Абсолютный лидер, на которого приходится более половины рынка — США ($285 млрд). Следом идут Китай и Великобритания ($66,8 млрд и $37,5 млрд).

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«Это связано с общеполитической ситуацией. США сейчас пытаются сохранить свое доминирование в мире, оказывают всестороннее давление, в том числе политическое, чтобы обеспечить контроль, а это можно сделать и за счет продажи своих вооружений. Здесь не экономические изменения, а чисто политические шаги, которые направлены на передачу приоритета американцам. Во-вторых, я могу сказать, что китайское оружие в значительной степени вытесняет российское. У китайцев совершенствуется система вооружения, оно становится более эффективным и при этом обладает дешевизной. К тому же китайский военный потенциал значительно превосходит российский. Совокупность всех этих факторов вкупе с политическим приводят к сокращению экспорта российского оружия», - отметил Сивков.

По его словам, сокращение российского экспорта вооружений будет продолжаться.

«России сегодня нужно задумываться о комплектации своих Вооруженных сил, нежели о чужих. Пока что российское вооружение превосходит китайское по показателям качества, но Китай играет за счет сокращения стоимости», - добавил Сивков.

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что призывы к НАТО применить оружие для демонстрации силы России можно рассматривать в качестве формального повода для объявления войны, и жестко отвечать на них.

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