«Качественно и дорого»: Почему падают продажи российского вооружения

«Это связано с общеполитической ситуацией. США сейчас пытаются сохранить свое доминирование в мире, оказывают всестороннее давление, в том числе политическое, чтобы обеспечить контроль, а это можно сделать и за счет продажи своих вооружений. Здесь не экономические изменения, а чисто политические шаги, которые направлены на передачу приоритета американцам. Во-вторых, я могу сказать, что китайское оружие в значительной степени вытесняет российское. У китайцев совершенствуется система вооружения, оно становится более эффективным и при этом обладает дешевизной. К тому же китайский военный потенциал значительно превосходит российский. Совокупность всех этих факторов вкупе с политическим приводят к сокращению экспорта российского оружия», - отметил Сивков.

По его словам, сокращение российского экспорта вооружений будет продолжаться.

«России сегодня нужно задумываться о комплектации своих Вооруженных сил, нежели о чужих. Пока что российское вооружение превосходит китайское по показателям качества, но Китай играет за счет сокращения стоимости», - добавил Сивков.

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что призывы к НАТО применить оружие для демонстрации силы России можно рассматривать в качестве формального повода для объявления войны, и жестко отвечать на них.

