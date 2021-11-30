Путин назвал создание Россией гиперзвукового оружия ответом НАТО
Россия обеспокоена масштабными учениями у своих границ, а разработка гиперзвукового оружия является ответом на действия НАТО, сказал президент РФ Владимир Путин.
«Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует», - сказал Путин в ходе форума «Россия зовет».
По его словам, в Москве озабочены проведением крупномасштабных учений у границ нашей страны, в том числе незапланированных, «как это было совсем недавно в Черном море».
Ранее Путин заявил, что в случае появления на Украине ударных комплексов «с подлетом к Москве в несколько минут», Россия даст такой же ответ.
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