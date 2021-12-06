Аналитики сообщили о резком падении продаж российского оружия

Аналитики отмечают, что пиком продаж российского оружия стал 2017 год: на долю отечественных поставщиков приходилось 5% мирового рынка. Однако показатели снижаются уже третий год подряд.

Так, продажи концерна «Алмаз-Антей» за последний год уменьшились на 31%, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) — на 11%. Вместе с тем поставки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) выросли на 16%.

Исследователи полагают, что продажи российского вооружения упали из-за завершения госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и пандемии, на фоне которой сроки поставок увеличились.

По данным SIPRI, общий объем продаж вооружений и военных услуг в мире в 2020 году прибавил 1,3% и вырос до $531 млрд. Абсолютный лидер, на которого приходится более половины рынка — США ($285 млрд). Следом идут Китай и Великобритания ($66,8 млрд и $37,5 млрд соответственно).

