Аналитики сообщили о резком падении продаж российского оружия
Продажи российского оружия в 2020 году сократились на 6,5% по сравнению с 2019 годом и упали с $28,2 млрд до $26,4 млрд. Об этом говорится в проведенном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) исследовании 100 крупнейших мировых компаний в сфере вооружений.
Аналитики отмечают, что пиком продаж российского оружия стал 2017 год: на долю отечественных поставщиков приходилось 5% мирового рынка. Однако показатели снижаются уже третий год подряд.
Так, продажи концерна «Алмаз-Антей» за последний год уменьшились на 31%, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) — на 11%. Вместе с тем поставки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) выросли на 16%.
Исследователи полагают, что продажи российского вооружения упали из-за завершения госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и пандемии, на фоне которой сроки поставок увеличились.
По данным SIPRI, общий объем продаж вооружений и военных услуг в мире в 2020 году прибавил 1,3% и вырос до $531 млрд. Абсолютный лидер, на которого приходится более половины рынка — США ($285 млрд). Следом идут Китай и Великобритания ($66,8 млрд и $37,5 млрд соответственно).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- ВЦИОМ выяснил, с чем у россиян ассоциируется Советский Союз
- После инцидента с посадкой в Иркутске обледеневшего самолета заведено уголовное дело
- Минпросвещения не планирует вводить «удалёнку» в школах после Нового года
- Тела двух рабочих были найдены в коммерческой организации Москвы
- Аналитики сообщили о резком падении продаж российского оружия
- Польские пограничники обвинили силовиков Белоруссии в использовании шумовых петард
- «Дом Gucci» за прошедшие выходные возглавил прокат в России и СНГ
- В России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса
- В Аргентине одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
- Россияне назвали недопустимыми шутки над церковью и над историей РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru