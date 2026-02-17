Российские продавцы могут выиграть из-за введения НДС на импортные товары, реализуемые на онлайн-площадках, если не завысят цены на свой товар. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары, которые продаются на онлайн-платформах. Мера не будет зависеть от наличия беспошлинного порога. Также в Госдуме выступили за выравнивание условий торговли на маркетплейсах для российских и зарубежных продавцов. Проект рекомендаций размещен в электронной базе Госдумы. Кременсков подтвердил, что такая мера уравняет цены в офлайн-магазинах и на маркетплейсах.