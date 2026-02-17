Операторов освободили от ответственности за отключение связи по требованию ФСБ

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ.

Депутат Свинцов не подтвердил тотальную блокировку Telegram c 1 апреля

В документе говорится, что конкретный перечень случаев, при которых будет отключаться связь, впоследствии определит правительство.

Также закон освобождает операторов от ответственности за перебои со связью, если её отключение будет связано с соответствующим требованием ФСБ.

Ранее руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук заявил «Радиоточке НСН», что полноценный запуск сетей 5G в России реалистичен к 2029 году.

