Операторов освободили от ответственности за отключение связи по требованию ФСБ
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ.
В документе говорится, что конкретный перечень случаев, при которых будет отключаться связь, впоследствии определит правительство.
Также закон освобождает операторов от ответственности за перебои со связью, если её отключение будет связано с соответствующим требованием ФСБ.
Ранее руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук заявил «Радиоточке НСН», что полноценный запуск сетей 5G в России реалистичен к 2029 году.
