Операторов освободили от ответственности за отключение связи по требованию ФСБ

В документе говорится, что конкретный перечень случаев, при которых будет отключаться связь, впоследствии определит правительство.

Также закон освобождает операторов от ответственности за перебои со связью, если её отключение будет связано с соответствующим требованием ФСБ.

Ранее руководитель проектов строительства объектов сотовой связи Игорь Ящук заявил «Радиоточке НСН», что полноценный запуск сетей 5G в России реалистичен к 2029 году.

