«Замораживать заводы?»: Новые санкции тормозят развитие производства СПГ в России
России придется менять свои планы для реализации программ по СПГ, однако заменить санкционное оборудование все же возможно, отметили в эфире НСН эксперты Сергей Пикин и Рустам Танкаев.
России придется временно сократить свои программы по созданию сжиженного природного газа из-за нового пакета санкций, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Евросоюз ранее расширил ограничения на поставку оборудования и технологий для переработки нефти и сжижения природного газа в Россию.
«Это повлияет на планы России, безусловно. Из-за санкций планы по производству СПГ будут сокращены. Некоторые компоненты производственного цикла для СПГ производятся только на Западе, поэтому придется либо искать других поставщиков в других локациях, если это получится сделать, либо как-то более хитро закупать, либо пытаться налаживать самим производство, но пока это достаточно сложная тема. Тот же «Новатэк» признавал, что российские подрядчики, которые строят завод, работают хуже, с ними сложнее, чем с иностранцами. Пока непонятно, кто нам сможет поставлять. Новые заводы, тот же «Арктик СПГ-2», другие заводы у «Газпрома», у «Новатэка» заточены под определенное оборудование. Если его не будет, всё придется замораживать на неопределенный срок», - пояснил Пикин.
Он напомнил, в чем преимущества сжиженного газа перед трубопроводным, и предположил, какие еще санкции могут ввести страны ЕС.
«Сжиженный газ хорош тем, что сегодня вы можете поставлять его в Китай, а завтра в Бразилию, он меньше привязан к покупателю, более гибкий, чем трубопроводный. Конечно, с ограничением по оборудованию планы по увеличению производства СПГ будут изменены. Но на текущих объемах поставок скажется скорее будущий отказ Европы от российского газа, они будут пытаться это делать в отдаленной перспективе. Мне кажется, ЕС могут и дальше углублять технологические санкции, сейчас они дошли до оборудования. В предыдущих четырех пакетах таких вещей не было. С каждым пакетом они конкретизируют [санкции] под нужды конкретного предприятия на территории России. Скоро это будет номенклатура величиной в книжку – то, что необходимо каждому предприятию», - сказал глава Фонда.
Со своей стороны, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев добавил, что страны ЕС точно не являются единственным местом в мире, где производят нужное России оборудование.
«Евросоюз – это не единственное место, где производят такое оборудование. Я думаю, что найти источник этого оборудования вполне можно. Я не знаю, где его сейчас производят в больших объемах, я этим никогда не занимался, но я знаю, как это железо работает. Часть такого оборудования разработана в Советском союзе», - рассказал представитель ТПП.
Ранее газета Daily Express сообщила, что пять европейских стран возмутились из-за возможного введения эмбарго на российские газ и нефть. «Бунт» в Европе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик назвал запрет на поставки российских энергоресурсов «красной линией», подчеркнув, что это «убьет страну».
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