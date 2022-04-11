«Замораживать заводы?»: Новые санкции тормозят развитие производства СПГ в России

Он напомнил, в чем преимущества сжиженного газа перед трубопроводным, и предположил, какие еще санкции могут ввести страны ЕС.

«Сжиженный газ хорош тем, что сегодня вы можете поставлять его в Китай, а завтра в Бразилию, он меньше привязан к покупателю, более гибкий, чем трубопроводный. Конечно, с ограничением по оборудованию планы по увеличению производства СПГ будут изменены. Но на текущих объемах поставок скажется скорее будущий отказ Европы от российского газа, они будут пытаться это делать в отдаленной перспективе. Мне кажется, ЕС могут и дальше углублять технологические санкции, сейчас они дошли до оборудования. В предыдущих четырех пакетах таких вещей не было. С каждым пакетом они конкретизируют [санкции] под нужды конкретного предприятия на территории России. Скоро это будет номенклатура величиной в книжку – то, что необходимо каждому предприятию», - сказал глава Фонда.

Со своей стороны, член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев добавил, что страны ЕС точно не являются единственным местом в мире, где производят нужное России оборудование.

«Евросоюз – это не единственное место, где производят такое оборудование. Я думаю, что найти источник этого оборудования вполне можно. Я не знаю, где его сейчас производят в больших объемах, я этим никогда не занимался, но я знаю, как это железо работает. Часть такого оборудования разработана в Советском союзе», - рассказал представитель ТПП.

Ранее газета Daily Express сообщила, что пять европейских стран возмутились из-за возможного введения эмбарго на российские газ и нефть. «Бунт» в Европе возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик назвал запрет на поставки российских энергоресурсов «красной линией», подчеркнув, что это «убьет страну».

