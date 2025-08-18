Путин изменил свою речь во время пресс-конференции с Трампом на Аляске
Российский лидер Владимир Путин изменил свою речь во время пресс-конференции после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщает «Лента.ру».
Согласно видео, которое было обнародовано в программе «Москва. Кремль. Путин», глава государства откладывает четыре листа текста. Это случилось после слов Путина о том, что Москва рассчитывает на отказ Киева и стран Европы от попыток сорвать намечающийся прогресс в урегулировании конфликта вокруг Украины за счет провокаций или интриг.
Президент России также напомнил о необходимости устранить причины кризиса на Украине.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отверг условия, которые Путин и Трамп согласовали на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
