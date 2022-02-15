Партия «Новые люди» выступила против признания ДНР и ЛНР

По её словам, данную проблему следует решать дипломатическими методами, однако депутатское большинство поддержало более жёсткий вариант, предложенный КПРФ.

Авксентьева подчеркнула, что депутаты не вправе решать за жителей Донецка и «превращать их землю в поле битвы между Радой и Госдумой», и за подобные действия никто никогда не скажет «спасибо».

«Главная задача Госдумы – борьба с бедностью. На этом фронте побед не видно. Тем привлекательнее для некоторых политиков военная риторика и поиск внешнего врага. Но разве на прошлых выборах людям обещали новую войну?», - поитересовалась депутат.

Авксентьева добавила, что россиянам нужна спокойная жизнь, достойные зарплаты и понятные перспективы, и депутата следует сосредоточиться именно на этой работе, а остальное оставить МИД РФ.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по признанию самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Из 368 парламентариев документ поддержал 351 человек, 16 депутатов высказались против, один воздержался. Фракцию «Новые люди» в Госдуме представляют 15 депутатов.

