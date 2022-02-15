Партия «Новые люди» выступила против признания ДНР и ЛНР
Депутаты партии «Новые люди» единогласно проголосовали против признания самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Об этом на пленарном заседании заявила заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева.
По её словам, данную проблему следует решать дипломатическими методами, однако депутатское большинство поддержало более жёсткий вариант, предложенный КПРФ.
Авксентьева подчеркнула, что депутаты не вправе решать за жителей Донецка и «превращать их землю в поле битвы между Радой и Госдумой», и за подобные действия никто никогда не скажет «спасибо».
«Главная задача Госдумы – борьба с бедностью. На этом фронте побед не видно. Тем привлекательнее для некоторых политиков военная риторика и поиск внешнего врага. Но разве на прошлых выборах людям обещали новую войну?», - поитересовалась депутат.
Авксентьева добавила, что россиянам нужна спокойная жизнь, достойные зарплаты и понятные перспективы, и депутата следует сосредоточиться именно на этой работе, а остальное оставить МИД РФ.
Ранее депутаты Госдумы РФ приняли проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по признанию самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик. Из 368 парламентариев документ поддержал 351 человек, 16 депутатов высказались против, один воздержался. Фракцию «Новые люди» в Госдуме представляют 15 депутатов.
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