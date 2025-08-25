Китай опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину
25 августа 202510:40
МИД Китая опроверг утверждения о том, что Пекин может направить на Украину своих миротворцев. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Го Цзякунь.
Ранее СМИ сообщили, что КНР якобы готова отправить миротворческий контингент на Украину при наличии мандата ООН, пишет 360.ru.
«Соответствующее сообщение не соответствует действительности», - указал Го Цзякунь.
Дипломат назвал «последовательной и ясной» позицию Пекина по украинскому конфликту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мультфильмы для взрослых: На «Слёте аниматоров» раскрыли проблемы индустрии
- Александр Котт: Экранизации убивают литературу и не спасают кино
- Китай опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину
- Вице-канцлер ФРГ прибыл с визитом в Киев
- «Один из тысяч!»: Почему Вуди Аллен не верит в ИИ-режиссеров
- В Бердске машина наехала на пешеходов, пострадали трое
- Задержан врио замглавы Курской области Базаров
- МВД выявило крупный ресурс в Рунете с персональными данными граждан
- Работодатели поделились, как получить востребованную профессию
- Два украинских БПЛА сбили в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru