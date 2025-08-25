Китай опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину

МИД Китая опроверг утверждения о том, что Пекин может направить на Украину своих миротворцев. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ведомства Го Цзякунь.

Песков: Россия по-прежнему против европейских миротворцев на территории Украины

Ранее СМИ сообщили, что КНР якобы готова отправить миротворческий контингент на Украину при наличии мандата ООН, пишет 360.ru.

«Соответствующее сообщение не соответствует действительности», - указал Го Цзякунь.

Дипломат назвал «последовательной и ясной» позицию Пекина по украинскому конфликту.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКитай

