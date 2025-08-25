Вице-канцлер ФРГ прибыл с визитом в Киев

Вице-канцлер Германии, министр финансов страны Ларс Клингбайль прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство DPA.

«В тесной координации с канцлером... я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе», - заявил чиновник.

Говоря о гарантиях безопасности, Клингбайль указал, что Берлин согласовывает свои действия на международном уровне и «выполнит свои обязательства».

По данным СМИ, вице-канцлер намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками.

Ранее Киев посетил спецпосланник президента США Кит Келлог, он поучаствовал в приуроченных ко Дню независимости Украины мероприятиях, напоминает РЕН ТВ.

