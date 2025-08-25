Вице-канцлер ФРГ прибыл с визитом в Киев
Вице-канцлер Германии, министр финансов страны Ларс Клингбайль прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство DPA.
«В тесной координации с канцлером... я намерен обсудить, как Германия может наилучшим образом поддержать Украину в возможном мирном процессе», - заявил чиновник.
Говоря о гарантиях безопасности, Клингбайль указал, что Берлин согласовывает свои действия на международном уровне и «выполнит свои обязательства».
По данным СМИ, вице-канцлер намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками.
Ранее Киев посетил спецпосланник президента США Кит Келлог, он поучаствовал в приуроченных ко Дню независимости Украины мероприятиях, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Александр Котт: Экранизации убивают литературу и не спасают кино
- Китай опроверг информацию о возможной отправке военных на Украину
- Вице-канцлер ФРГ прибыл с визитом в Киев
- «Один из тысяч!»: Почему Вуди Аллен не верит в ИИ-режиссеров
- В Бердске машина наехала на пешеходов, пострадали трое
- Задержан врио замглавы Курской области Базаров
- МВД выявило крупный ресурс в Рунете с персональными данными граждан
- Работодатели поделились, как получить востребованную профессию
- Два украинских БПЛА сбили в Курской области
- Из-за тайфуна в Китае около 600 россиян не могут вылететь на родину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru