В Бердске машина наехала на пешеходов, пострадали трое
Автомобиль наехал на пешеходов в Бердске Новосибирской области, есть пострадавшие. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, авто въехало в пешеходов после столкновения с другой машиной. Автомобилем управляла женщина 1986 года рождения.
В результате пострадали девушка 2002 г. р., девочка 2023 г. р. и находившийся в коляске мальчик 2025 г. р. Раненых доставили в медучреждение, у них выявили травмы различной степени тяжести.
По данным Минздрава региона, пострадавшие госпитализированы, все они в тяжелом состоянии.
Ранее в Ставропольском крае женщина-водитель Hyundai насмерть сбила пешехода на нерегулируемом переходе, напоминает РЕН ТВ.
