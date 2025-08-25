В Бердске машина наехала на пешеходов, пострадали трое

Автомобиль наехал на пешеходов в Бердске Новосибирской области, есть пострадавшие. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, авто въехало в пешеходов после столкновения с другой машиной. Автомобилем управляла женщина 1986 года рождения.

В результате пострадали девушка 2002 г. р., девочка 2023 г. р. и находившийся в коляске мальчик 2025 г. р. Раненых доставили в медучреждение, у них выявили травмы различной степени тяжести.

По данным Минздрава региона, пострадавшие госпитализированы, все они в тяжелом состоянии.

По данным Минздрава региона, пострадавшие госпитализированы, все они в тяжелом состоянии.


