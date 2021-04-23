Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых
Банк России, как и предполагалось, принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта до 5% годовых. Об этом объявлено по итогам заседания Совета директоров Центробанка, который рассматривал сегодня вопросы денежно-кредитной политики.
В ЦБ обосновали решение темпами роста потребительских цен, а также инфляционными ожидания населения и бизнес-сообщества. Прогноз Банка России по инфляции на текущий год повышен до 4,7-5,2%.
Как поясняет регулятор, устойчивое восстановление спроса в ряде секторов экономики опережает возможности увеличения выпуска продукции. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.
Практически все эксперты и аналитики в преддверии заседания Совета директоров ЦБ прогнозировали увеличение ключевой ставки регулятором в диапазоне от 0, 25 до 0,5%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Генпрокурор РФ призвал ужесточить наказание за мелкое взяточничество
- Киев предложил Израилю стать посредником в переговорах с Москвой
- Песков: В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко
- Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых
- Уголовное дело по факту крушения самодельного самолета в Иркутской области
- Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
- Путин объявил 1 - 11 мая нерабочими днями
- Кремль признал проблему вынужденной экономии россиян на еде
- Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос о слиянии России и Белоруссии
- «Темы Крым» не существует». Песков о возможном разговоре Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru