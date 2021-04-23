Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых

Банк России, как и предполагалось, принял решение о повышении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта до 5% годовых. Об этом объявлено по итогам заседания Совета директоров Центробанка, который рассматривал сегодня вопросы денежно-кредитной политики.

В ЦБ обосновали решение темпами роста потребительских цен, а также инфляционными ожидания населения и бизнес-сообщества. Прогноз Банка России по инфляции на текущий год повышен до 4,7-5,2%.

Как поясняет регулятор, устойчивое восстановление спроса в ряде секторов экономики опережает возможности увеличения выпуска продукции. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных.

Практически все эксперты и аналитики в преддверии заседания Совета директоров ЦБ прогнозировали увеличение ключевой ставки регулятором в диапазоне от 0, 25 до 0,5%.

