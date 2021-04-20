«Хуже не будет!» Экономист рассказал о грядущем повышении ставки ЦБ
Олег Шибанов рассказал, почему россиянам не стоит переживать из-за ожидаемого повышения Центробанком ключевой ставки
Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не стоит беспокоиться из-за ожидаемого повышения ключевой ставки, "ведь хуже уже не будет". Ранее сообщалось, что Центробанк повысит ключевую ставку в эту пятницу.
«Сбережения станут более прибыльными, ставки по депозитам точно вырастут, по кредитам они тоже растут в параллель, но здесь нужно понимать, что банки и так довольно существенно ужесточили критерии выдачи кредитов за последние полтора года. И если мы говорим про ипотеку, автокредиты – они очень доступны, ставки там расти не будут, а вот если мы говорим про потребительские кредиты и тем более микрофинансовые организации, там ставки уже и так начинали расти, а выдача кредитов в процентном отношении к заявкам была почти минимальная за последние пять лет», - пояснил он.
Шибанов отметил, что ставку однозначно повысят, загадкой является лишь степень повышения, но при этом любое решение не станет сюрпризом для рынка и на россиянах вряд ли отразится.
«Я отрапортовал в терминал Блумберга, что повысится на 0,25, многие на рынке считают, что на 0,5, поэтому там нет консенсуса уверенного. Многие считают, что надо более жестко повлиять на инфляцию, так что даже если будет повышение на 0,5 процентного пункта, рынок это особо не удивит», - объяснил эксперт.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец рассказал «Радиоточке НСН», до чего американские санкции доведут национальную валюту.
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