«Хуже не будет!» Экономист рассказал о грядущем повышении ставки ЦБ

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что россиянам не стоит беспокоиться из-за ожидаемого повышения ключевой ставки, "ведь хуже уже не будет". Ранее сообщалось, что Центробанк повысит ключевую ставку в эту пятницу.



«Сбережения станут более прибыльными, ставки по депозитам точно вырастут, по кредитам они тоже растут в параллель, но здесь нужно понимать, что банки и так довольно существенно ужесточили критерии выдачи кредитов за последние полтора года. И если мы говорим про ипотеку, автокредиты – они очень доступны, ставки там расти не будут, а вот если мы говорим про потребительские кредиты и тем более микрофинансовые организации, там ставки уже и так начинали расти, а выдача кредитов в процентном отношении к заявкам была почти минимальная за последние пять лет», - пояснил он.