«Повысят до 10-13%»: Эксперты об итогах заседания Центробанка по ключевой ставке
Центробанк и Минфин располагают всеми необходимыми инструментами для укрепления курса рубля, однако не торопятся пускать их в действие, полагают эксперты.
Совет директоров Банка России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа, сообщила пресс-служба регулятора. Такое решение было принято на фоне того, как 14 августа курс евро превысил отметку 111 рублей, а доллар стоил дороже 101 рубля. Ожидается, что о решении Центробанка станет известно в 10:30 по московскому времени.
Тем временем, намерение Банка России провести внеплановое заседание сумело несколько поменять ситуацию на рынке. Так, по итогам 14 августа доллар стоил уже 97,66 рубля, а общий объем торгов превысил более 157 млрд рублей (второй по величине результат в 2023 году). Утром 15 августа доллар опустился еще ниже — до 95 рублей.
ВИНОВАТ ЦЕНТРОБАНК?
В чем же причина ослабления рубля? По мнению помощника президента России Владимира Путина Максима Орешкина, в сложившейся ситуации виноват как раз-таки сам Центробанк, точнее, его мягкая денежно-кредитная политика. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Помощник президента полагает, что «текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней». Впрочем, убежден Орешкин, Банк России способен нормализовать ситуацию в ближайшее время и снизить до устойчивых уровней темпы кредитования.
В самом же Центробанке по-прежнему не замечают рисков для финансовой стабильности. В пресс-службе регулятора напомнили, что на обменный курс влияет множество факторов. При существенном сокращении стоимостных объемов экспорта, отметили в Банке России, расширяется спрос на импорт. Это связано с активным ростом внутреннего спроса, в частности, на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса. Денежно-кредитная политика ориентирована на нейтрализацию последствий от этих факторов и стабилизацию инфляции в 2024 году на уровне 4%, добавили в ЦБ.
КАКУЮ СТАВКУ ЖДАТЬ?
Вместе с тем многие эксперты согласны с тем, что повышение ключевой ставки все же будет, однако не настолько значительное, как в 2014 и в 2022 году. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в интервью РБК объяснил это тем, что сегодня угрозы для рубля не столь существенны. А значит, отметил он, Центробанк, по всей вероятности, повысит ключевую ставку до 10-13%.
Тем временем в самом Центробанке заверили, что Банк России не пойдет на послабления для кредитных организаций по фиксации валютного курса, как это было в феврале 2022 года. Отмечается, что банки получили в 2023 году высокую прибыль, к тому же, ЦБ уже дал кредитным организациям послабления по надбавкам к капиталу.
УКРЕПИТСЯ ЛИ РУБЛЬ?
При этом некоторые эксперты полагают, что Центробанк и Минфин пока не задействуют эффективные инструменты для укрепления курса рубля, а ключевая ставка в их число явно не входит. В частности, об этом в интервью НСН заявил экономист Денис Ракша.
«Самые мощные инструменты применительно к курсу — это обязательная продажа валютной выручки, ее репатриация, ограничения движения по счету капитала, а не по торговому счету. Пока что все эти ворота открыты: у нас капитал утекает из страны, экспортеры не репатриируют валютную выручку, у них нет обязательной продажи даже части валютной выручки», — отметил эксперт.
По его словам, если бы ведомства применили тот же набор мер, что и весной 2022 года, рубль смог бы укрепиться на 20% в течение нескольких недель.
В свою очередь экс-глава Центробанка Сергей Дубинин полагает, что повышение ключевой ставки не приведет к укреплению курса рубля, а инфляция составит не менее 6% вместо ожидаемых 4-4,5%.
«Можно ли только за счет ужесточения кредитно-денежной политики решить вопрос сдерживания именно курса? Думаю, что нет. Трудно сдержать и инфляцию на уровне поставленных задач. Сейчас большинство экспертов, в том числе и я, не верят, что инфляция будет на уровне 4-4,5% годовых к концу года. Скорее всего, она будет минимум 6% и выше. Это относительно сдержанный уровень инфляции. Повышение ставки может вообще не повлиять. Денежная накачка уже проведена, сокращать расходы никто не собирается. Это та реальность, которая нас ждет в ближайшие несколько лет», — предсказал он.
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