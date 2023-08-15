«Повысят до 10-13%»: Эксперты об итогах заседания Центробанка по ключевой ставке

КАКУЮ СТАВКУ ЖДАТЬ?

Вместе с тем многие эксперты согласны с тем, что повышение ключевой ставки все же будет, однако не настолько значительное, как в 2014 и в 2022 году. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в интервью РБК объяснил это тем, что сегодня угрозы для рубля не столь существенны. А значит, отметил он, Центробанк, по всей вероятности, повысит ключевую ставку до 10-13%.

Тем временем в самом Центробанке заверили, что Банк России не пойдет на послабления для кредитных организаций по фиксации валютного курса, как это было в феврале 2022 года. Отмечается, что банки получили в 2023 году высокую прибыль, к тому же, ЦБ уже дал кредитным организациям послабления по надбавкам к капиталу.

УКРЕПИТСЯ ЛИ РУБЛЬ?

При этом некоторые эксперты полагают, что Центробанк и Минфин пока не задействуют эффективные инструменты для укрепления курса рубля, а ключевая ставка в их число явно не входит. В частности, об этом в интервью НСН заявил экономист Денис Ракша.

«Самые мощные инструменты применительно к курсу — это обязательная продажа валютной выручки, ее репатриация, ограничения движения по счету капитала, а не по торговому счету. Пока что все эти ворота открыты: у нас капитал утекает из страны, экспортеры не репатриируют валютную выручку, у них нет обязательной продажи даже части валютной выручки», — отметил эксперт.

По его словам, если бы ведомства применили тот же набор мер, что и весной 2022 года, рубль смог бы укрепиться на 20% в течение нескольких недель.

В свою очередь экс-глава Центробанка Сергей Дубинин полагает, что повышение ключевой ставки не приведет к укреплению курса рубля, а инфляция составит не менее 6% вместо ожидаемых 4-4,5%.

«Можно ли только за счет ужесточения кредитно-денежной политики решить вопрос сдерживания именно курса? Думаю, что нет. Трудно сдержать и инфляцию на уровне поставленных задач. Сейчас большинство экспертов, в том числе и я, не верят, что инфляция будет на уровне 4-4,5% годовых к концу года. Скорее всего, она будет минимум 6% и выше. Это относительно сдержанный уровень инфляции. Повышение ставки может вообще не повлиять. Денежная накачка уже проведена, сокращать расходы никто не собирается. Это та реальность, которая нас ждет в ближайшие несколько лет», — предсказал он.

