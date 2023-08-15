«Повысят до 10-13%»: Эксперты об итогах заседания Центробанка по ключевой ставке

Центробанк и Минфин располагают всеми необходимыми инструментами для укрепления курса рубля, однако не торопятся пускать их в действие, полагают эксперты.

Совет директоров Банка России проведет внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа, сообщила пресс-служба регулятора. Такое решение было принято на фоне того, как 14 августа курс евро превысил отметку 111 рублей, а доллар стоил дороже 101 рубля. Ожидается, что о решении Центробанка станет известно в 10:30 по московскому времени.

Доллар торгуется выше ста рублей

Тем временем, намерение Банка России провести внеплановое заседание сумело несколько поменять ситуацию на рынке. Так, по итогам 14 августа доллар стоил уже 97,66 рубля, а общий объем торгов превысил более 157 млрд рублей (второй по величине результат в 2023 году). Утром 15 августа доллар опустился еще ниже — до 95 рублей.

ВИНОВАТ ЦЕНТРОБАНК?

В чем же причина ослабления рубля? По мнению помощника президента России Владимира Путина Максима Орешкина, в сложившейся ситуации виноват как раз-таки сам Центробанк, точнее, его мягкая денежно-кредитная политика. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Помощник президента полагает, что «текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней». Впрочем, убежден Орешкин, Банк России способен нормализовать ситуацию в ближайшее время и снизить до устойчивых уровней темпы кредитования.

В самом же Центробанке по-прежнему не замечают рисков для финансовой стабильности. В пресс-службе регулятора напомнили, что на обменный курс влияет множество факторов. При существенном сокращении стоимостных объемов экспорта, отметили в Банке России, расширяется спрос на импорт. Это связано с активным ростом внутреннего спроса, в частности, на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса. Денежно-кредитная политика ориентирована на нейтрализацию последствий от этих факторов и стабилизацию инфляции в 2024 году на уровне 4%, добавили в ЦБ.

Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями

КАКУЮ СТАВКУ ЖДАТЬ?

Вместе с тем многие эксперты согласны с тем, что повышение ключевой ставки все же будет, однако не настолько значительное, как в 2014 и в 2022 году. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в интервью РБК объяснил это тем, что сегодня угрозы для рубля не столь существенны. А значит, отметил он, Центробанк, по всей вероятности, повысит ключевую ставку до 10-13%.

Тем временем в самом Центробанке заверили, что Банк России не пойдет на послабления для кредитных организаций по фиксации валютного курса, как это было в феврале 2022 года. Отмечается, что банки получили в 2023 году высокую прибыль, к тому же, ЦБ уже дал кредитным организациям послабления по надбавкам к капиталу.

УКРЕПИТСЯ ЛИ РУБЛЬ?

При этом некоторые эксперты полагают, что Центробанк и Минфин пока не задействуют эффективные инструменты для укрепления курса рубля, а ключевая ставка в их число явно не входит. В частности, об этом в интервью НСН заявил экономист Денис Ракша.

«Самые мощные инструменты применительно к курсу — это обязательная продажа валютной выручки, ее репатриация, ограничения движения по счету капитала, а не по торговому счету. Пока что все эти ворота открыты: у нас капитал утекает из страны, экспортеры не репатриируют валютную выручку, у них нет обязательной продажи даже части валютной выручки», — отметил эксперт.

По его словам, если бы ведомства применили тот же набор мер, что и весной 2022 года, рубль смог бы укрепиться на 20% в течение нескольких недель.

В свою очередь экс-глава Центробанка Сергей Дубинин полагает, что повышение ключевой ставки не приведет к укреплению курса рубля, а инфляция составит не менее 6% вместо ожидаемых 4-4,5%.

«Можно ли только за счет ужесточения кредитно-денежной политики решить вопрос сдерживания именно курса? Думаю, что нет. Трудно сдержать и инфляцию на уровне поставленных задач. Сейчас большинство экспертов, в том числе и я, не верят, что инфляция будет на уровне 4-4,5% годовых к концу года. Скорее всего, она будет минимум 6% и выше. Это относительно сдержанный уровень инфляции. Повышение ставки может вообще не повлиять. Денежная накачка уже проведена, сокращать расходы никто не собирается. Это та реальность, которая нас ждет в ближайшие несколько лет», — предсказал он.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЕвроДолларРубльКлючевая СтавкаЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры