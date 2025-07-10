Почему российские кинотеатры массово переносят премьеры
Перенос премьер в кинотеатрах отпугнет зрителей и заставит их смотреть пиратские копии фильмов бесплатно в интернете, сказал НСН Роман Исаев.
Минкульт частично поставил на паузу выдачу прокатных удостоверений из-за ужесточения требований Госфильмофонда, сложившаяся неразбериха отпугнет часть зрителей из кинотеатров. Об этом НСН заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Российские прокатчики иностранных фильмов стали массово сообщать о переносе запланированных премьер на три-четыре недели. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники в киносетях и в компаниях-дистрибьюторах. По словам источников, переносы затронули больше десятка релизов, которые должны были выйти на большой экран в июле и августе. По словам Исаева, это связано с ужесточением требований о предоставлении обязательного экземпляра в Госфильмофонд.
«Министерство культуры действительно сейчас поставило на паузу выдачу ряда прокатных удостоверений по ближайшим фильмам, в том числе по тем, которые должны были выходить в прокат сегодня, но не вышли. Это происходит из-за того, что стали жестче отслеживать требования по предоставлению обязательного экземпляра фильмокопии в Госфильмофонд, туда, где в обязательном порядке хранятся все фильмы, выходящие в прокат. Раньше к этому относились более лояльно. Кроме того, идут проверки в Госфильмофонде. С учетом того, что это фильмы среднего звена, небольшие нишевые картины, которые в прокате собрали бы несколько миллионов рублей, максимум 20-30 миллионов, для кинотеатров это скорее означает организационные и временные потери, потому что необходимо переделывать расписание сеансов фильмов, которые предполагались к демонстрации. Вместо них будут ставить либо сеансы фильмов, которые уже идут в прокате, либо премьеры, которые получили прокатное удостоверение», — сказал Исаев.
Собеседник НСН отметил, что сложившаяся ситуация может отпугнуть посетителей кинотеатров, которые будут бесплатно смотреть пиратский контент в интернете.
«Происходит абсолютный хаос, отсутствует прогнозирование по ситуации с выдачей прокатного удостоверения. Ряд фильмов могут вообще не приобретаться для показа в России. Соответственно, те зрители, которые хотели посмотреть конкретно эти нишевые фильмы, откажутся от походов в кинотеатры и будут искать фильм бесплатно в пиратском виде», — подытожил он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что ужесточение борьбы с пиратским показом кино в интернете не решит проблему, пока у людей есть проблемы с деньгами, а в кинотеатрах нет голливудских новинок. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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