В России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенной

Размещённую на интернет-сайтах информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в 2025 году признали запрещенной к распространению в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

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В ведомстве указали, что судом был удовлетворён соответствующий иск Люблинского межрайонного прокурора, который был направлен по результатам проверки, выявившей незаконные ресурсы.

«Суд полностью удовлетворил требования прокурора», - говорится в сообщении.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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