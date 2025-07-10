В России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенной
Размещённую на интернет-сайтах информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в 2025 году признали запрещенной к распространению в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В ведомстве указали, что судом был удовлетворён соответствующий иск Люблинского межрайонного прокурора, который был направлен по результатам проверки, выявившей незаконные ресурсы.
«Суд полностью удовлетворил требования прокурора», - говорится в сообщении.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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