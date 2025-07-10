В России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенной

В ведомстве указали, что судом был удовлетворён соответствующий иск Люблинского межрайонного прокурора, который был направлен по результатам проверки, выявившей незаконные ресурсы.

«Суд полностью удовлетворил требования прокурора», - говорится в сообщении.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».