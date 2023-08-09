Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями

Сегодня, 9 августа, курс евро на Московской бирже превышал отметку 107 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Доллар рос до 97,2 руб.

Только с начала лета российская национальная валюта потеряла 20%, отмечает агентство, несмотря на рост нефтяных котировок.

Ранее эксперты заявили, что доллар может вырасти до 100 рублей в середине августа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

