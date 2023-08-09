Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями
Рубль оказался в тройке мировых валют с худшими показателями, сообщает агентство Bloomberg.
Национальная валюта России в этом году ослабла по отношению к доллару США на 23%. Хуже сейчас идут дела только у турецкой лиры и аргентинского песо.
Сегодня, 9 августа, курс евро на Московской бирже превышал отметку 107 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Доллар рос до 97,2 руб.
Только с начала лета российская национальная валюта потеряла 20%, отмечает агентство, несмотря на рост нефтяных котировок.
Ранее эксперты заявили, что доллар может вырасти до 100 рублей в середине августа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru