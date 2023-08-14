«Увеличились расходы!»: Экс-глава ЦБ Дубинин заступился за Набиуллину после критики Орешкина

Экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин в беседе с НСН заступился за Банк России под председательством Эльвиры Набиуллиной, который помощник президента РФ Максим Орешкин сегодня на фоне доллара по 100 рублей «обвинил» в мягкой денежно-кредитной политике, назвав именно её причиной девальвации.

«Если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения. <...> Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика », - написал Орешкин в колонке для ТАСС. Дубинин же считает, что причиной девальвации рубля послужило увеличение расходов государства, в том числе и на оборонку.