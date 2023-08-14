«Увеличились расходы!»: Экс-глава ЦБ Дубинин заступился за Набиуллину после критики Орешкина
Банк России не виноват в ослаблении рубля - к девальвации привела не выдача кредитов, а увеличение государственных расходов, заявил НСН экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.
Экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин в беседе с НСН заступился за Банк России под председательством Эльвиры Набиуллиной, который помощник президента РФ Максим Орешкин сегодня на фоне доллара по 100 рублей «обвинил» в мягкой денежно-кредитной политике, назвав именно её причиной девальвации.
«Если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую роль в разгоне спроса сыграло кредитование компаний и населения. <...> Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции – мягкая денежно-кредитная политика », - написал Орешкин в колонке для ТАСС. Дубинин же считает, что причиной девальвации рубля послужило увеличение расходов государства, в том числе и на оборонку.
«Со стороны потенциальных импортеров валюты происходит большая денежная накачка внутри страны. Происходит она не столько из-за выдачи кредитов, сколько, по моему мнению, из-за существенного увеличения бюджетных расходов. В 2022 году бюджетные расходы сильно превысили запланированные. Ситуация сохраняется и на сегодняшний день. С одной стороны - расходы на оборону и безопасность, с другой - социальные расходы. Они продолжают расти в более высоком темпе, чем изначально предполагалось. Общий объем денежной массы мультиплицируется в банках и рождает спрос на доллар и евро прежде всего, а также на юань. Сейчас объем импорта достиг уровня 2021 года. Одновременно сдерживается рост цен по основным экспортным товарам. Из-за этого на рынок меньше притекает долларов и евро, а спрос на них растет. Отсюда и динамика курса», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, к концу года процент инфляции в России может превысить 6%, несмотря на планы Центробанка, согласно которым инфляция должна сохраниться на уровне 4-4,5%.
«Можно ли только за счет ужесточения кредитно-денежной политики решить вопрос сдерживания именно курса? Думаю, что нет. Трудно сдержать и инфляцию на уровне поставленных задач. Сейчас большинство экспертов, в том числе и я, не верят, что инфляция будет на уровне 4-4,5% годовых к концу года. Скорее всего, она будет минимум 6% и выше. Это относительно сдержанный уровень инфляции. Повышение ставки может вообще не повлиять. Денежная накачка уже проведены, сокращать расходы никто не собирается. Это та реальность, которая нас ждет в ближайшие несколько лет», - заключил Дубинин.
Согласно данным Московской биржи, курс евро превысил отметку 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года, а доллар торгуется выше 100 рублей. Банк России заявил о возможной связи роста курса доллара с незаконным выводом замороженных активов иностранных инвесторов брокерами РФ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орешкин заявил об ускоренной трансформации экономики России
- Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию
- В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже
- Минобороны России: ВС РФ захватили три опорных пункта в районе Ольшаны
- Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор
- «На лицах улыбки»: Депутат Аксаков заявил о равнодушии россиян к курсу доллара
- Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
- Евро взлетел выше 110 рублей впервые с марта 2022 года
- Milliyet: Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшие дни
- Власти Крыма попросят ужесточить ответственность за публикацию кадров работы ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru