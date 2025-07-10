СМИ: ЕС готовит плавающий потолок цен на российскую нефть

Европейская комиссия, как ожидается, на этой неделе предложит плавающий предел цены на российскую нефть в рамках проекта нового пакета санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждаемая мера войдет в 18-й санкционный пакет. Согласно предварительной информации, нижняя граница ценового потолка может быть установлена на уровне чуть выше 45 долларов за баррель. При этом верхний предел в проекте не указывается.