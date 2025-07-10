СМИ: ЕС готовит плавающий потолок цен на российскую нефть
Европейская комиссия, как ожидается, на этой неделе предложит плавающий предел цены на российскую нефть в рамках проекта нового пакета санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, обсуждаемая мера войдет в 18-й санкционный пакет. Согласно предварительной информации, нижняя граница ценового потолка может быть установлена на уровне чуть выше 45 долларов за баррель. При этом верхний предел в проекте не указывается.
ЕС продолжает шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей. В принятом весной 2022 года плане REPowerEU страны союза обозначили целью полный отказ от российского трубопроводного газа в период с 2027 по 2028 год.
С тех пор структура импорта изменилась: доля сжиженного природного газа увеличилась до 40%, а доля трубопроводного — снизилась до 60% с прежних 70%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: ЕС готовит плавающий потолок цен на российскую нефть
- Почему российские кинотеатры массово переносят премьеры
- США и ЕС могут инициировать новый «план Маршалла» для Украины
- Звезда «6 кадров» Радзюкевич заявил о необходимости подлечиться
- Сколько потеряет бюджет России из-за отказа ЕС от поставок углеводородного газа
- СМИ: Директора МХАТ им. Горького Кехмана обвинили в растрате
- Россиянам рассказали, как избежать тромбоза в жару
- Рубио: Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется
- «Ценю в песнях смысл!»: Ах Астахова о музыкальных планах, рокерах и экспериментах
- В России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенной