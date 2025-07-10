СМИ: ЕС готовит плавающий потолок цен на российскую нефть

Европейская комиссия, как ожидается, на этой неделе предложит плавающий предел цены на российскую нефть в рамках проекта нового пакета санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждаемая мера войдет в 18-й санкционный пакет. Согласно предварительной информации, нижняя граница ценового потолка может быть установлена на уровне чуть выше 45 долларов за баррель. При этом верхний предел в проекте не указывается.

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ЕС продолжает шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей. В принятом весной 2022 года плане REPowerEU страны союза обозначили целью полный отказ от российского трубопроводного газа в период с 2027 по 2028 год.

С тех пор структура импорта изменилась: доля сжиженного природного газа увеличилась до 40%, а доля трубопроводного — снизилась до 60% с прежних 70%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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