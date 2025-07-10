Россиянам рассказали, как избежать тромбоза в жару

По его словам, чтобы избежать этого следует пить не менее полутора литров воды в день. При этом это должна быть именно чистая вода или минералка, а алкоголя нужно избегать.

Из меню лучше исключить жирную, солёную и сладкую пищи, отдавая предпочтение овощам и фруктам, а также пряностям, способствующим разжижению крови и укреплению сосудов: помидоры, огурцы, цитрусовые, имбирь, чеснок.

Одежду в жару следует выбирать свободную и из натуральных тканей, а обувь должна быть удобной, не нарушающей геометрии суставов и осанку. Полезны умеренные физические нагрузки, например, плавание и прогулки, особенно, если у человека сидячая работа. Но в самые жаркие часы с 11:00 до 16:00 всё же лучше оставаться в прохладном помещении.

Говоря о кондиционерах врач подчеркнул, что нужно избегать резких перепадов температур, так как сильный контраст между жарой на улице и прохладой в помещении может вызвать спазм сосудов.

Аль-Юсеф Надим Наср добавил, что признаками тромбоза могут быть отечность и боль в ноге, уплотнение, покраснение или посинение кожи по ходу вены, одышка, кашель и боль в груди. При их наличии лучше как можно скорее обратиться к врачу.

Ранее специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что аномальная жара в Москве сохранится как минимум до конца следующей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

