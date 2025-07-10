США и ЕС могут инициировать новый «план Маршалла» для Украины

Вашингтон и его европейские союзники рассматривают возможность запуска масштабной инициативы по восстановлению Украины, аналогичной послевоенному «плану Маршалла». Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в ходе конференции по Украине, прошедшей в Риме.

По словам Келлога, Запад уже предпринимает шаги в этом направлении — в частности, через заключенные с Киевом соглашения о расширении экономического сотрудничества. Он отметил, что исторический опыт восстановления Европы после Второй мировой войны может стать моделью для помощи Украине.