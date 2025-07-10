США и ЕС могут инициировать новый «план Маршалла» для Украины

Вашингтон и его европейские союзники рассматривают возможность запуска масштабной инициативы по восстановлению Украины, аналогичной послевоенному «плану Маршалла». Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в ходе конференции по Украине, прошедшей в Риме.

По словам Келлога, Запад уже предпринимает шаги в этом направлении — в частности, через заключенные с Киевом соглашения о расширении экономического сотрудничества. Он отметил, что исторический опыт восстановления Европы после Второй мировой войны может стать моделью для помощи Украине.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил потребности страны в восстановлении и модернизации в один триллион долларов на ближайшие 14 лет. По его словам, Киев рассчитывает получить необходимые средства за счет конфискации замороженных российских активов, а также за счет инвестиций из стран ЕС.

В российском МИД подобные инициативы неоднократно называли незаконными. В ведомстве подчеркивали, что речь идет не только о частных средствах, но и о государственных активах. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что Москва даст ответ на конфискацию, напомнив, что Россия также располагает западными средствами, размещенными на своей территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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