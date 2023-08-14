Доллар торгуется выше ста рублей

Американская валюта оценивается в 100,15 рубля по состоянию на 9:10 по московскому времени, поднявшись на 72 копейки.

Евро, в свою очередь, дорожает на 74 копейки, - до 109,52 рубля.

Ранее экономист Ракша объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Минфин с Центробанком способны укрепить рубль на 20% за несколько недель.