Доллар торгуется выше ста рублей
14 августа 202309:20
Доллар торгуется выше ста рублей впервые с марта прошлого года, следует из данных Мосбиржи.
Американская валюта оценивается в 100,15 рубля по состоянию на 9:10 по московскому времени, поднявшись на 72 копейки.
Евро, в свою очередь, дорожает на 74 копейки, - до 109,52 рубля.
Ранее экономист Ракша объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Минфин с Центробанком способны укрепить рубль на 20% за несколько недель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru