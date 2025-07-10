Звезда «6 кадров» Радзюкевич заявил о необходимости подлечиться
10 июля 202519:03
Звезда скетч-шоу «6 кадров», актёр и режиссёр Эдуард Радзюкевич в интервью «Газете.Ru» признался, что ему необходима операция.
Артист, которому 11 июля исполнится 60 лет, заявил, что «для себя, для поддержания физической формы» занимался гимнастикой, однако в настоящее время ему мешают проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
«Надо сделать операцию на ноги, поменять суставчики — и опять буду прыгать-скакать», - рассказал он.
Ранее Радзюкевич усомнился в том, что ремейк ситкома «Моя прекрасная няня» сможет повторить успех оригинала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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