Рубио: Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на высшем уровне в настоящее время не планируется. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

Эрдоган заявил, что Трамп согласился на переговоры с Путиным в Турции

При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжать контактировать с Москвой «при любой возможности».

«В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения», — заключил госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что российская делегация на встрече в Куала Лумпуре озвучила новые предложения Москвы по Украине, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Госдеп СШАПереговорыВладимир ПутинДональд Трамп

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