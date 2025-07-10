Рубио: Встреча Трампа и Путина на высшем уровне не планируется
10 июля 202518:06
Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на высшем уровне в настоящее время не планируется. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.
При этом он отметил, что Вашингтон намерен продолжать контактировать с Москвой «при любой возможности».
«В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения», — заключил госсекретарь.
Ранее Рубио заявил, что российская делегация на встрече в Куала Лумпуре озвучила новые предложения Москвы по Украине, сообщает RT.
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