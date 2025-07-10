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Одна из самых известных современных российских поэтесс Ирина Астахова, более известная как Ах Астахова в интервью НСН раскрыла детали концерта с оркестром в Москве, допустив, что создаст рок-группу или снимется в кино.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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Главным музыкальным событием выходных в Москве будет стадионный концерт Zivert (на фото) на «ВТБ Арене». Кроме того, в столице выступят Вячеслав Бутусов, «Ундервуд», Drummatix, Tritia и джазмен Вадим Эйленкриг.

Группа «Ленинград» даст сразу два концерта в Краснодаре, Найк Борзов порадует фанатов в Талдоме, а «Алиса», Гарик Сукачев и «Ария» отправятся в Удмуртию.

Ах Астахова призналась, что любит рок-музыку и в перспективе может создать собственную группу.

«Конечно, я обожаю рок-музыку. У нас огромное количество талантливых музыкантов в этом жанре. Конечно, будучи поэтом, я в первую очередь ценю в песнях смысл, тексты. А у рокеров это всегда через душу, через какую-то боль, через искренность. У меня музыкальное образование. Я думаю в перспективе создать какой-то именно вокальный проект, а будет ли это жанр рок-музыки или какой-то еще, посмотрим. Я открыта в плане творчества, люблю экспериментировать. Будем пробовать», - подчеркнула она.

Поэтесса также рассказала о совместном концерте с пианистом Глебом Андриановым и его оркестром, который состоится в Москве 7 августа.

«С Глебом мы познакомились совершенно случайно в одном из московских заведений. Я услышала, как он играет и не упустила возможности подойти познакомиться. Оказалось, что Глеб тоже знаком с моим творчеством и любит стихотворения, которые широко известны моей публике. Это было очень приятно. После я предложила ему саккомпанировать мне на одном из больших летних концертов в Москве. Это было несколько лет назад. Глеб согласился, и это было невероятно красиво, искренне и душевно, хотя на тот момент мы просто импровизировали. Так мы подружились. У меня давно была идея сделать концерт с оркестром, и весной совершенно случайно мы вновь встретились с Глебом. Зная, что у Глеба Андрианова есть свой невероятно прекрасный оркестр Cinematica, я предложила ему в очередной раз разделить сцену. К моему счастью, Глеб согласился - так и вышел этот тандем. Я уверена, это будет круто, искренне и душевно, и приглашаю всех 7 августа в Зеленый театр ВДНХ на наш совместный вечер. Я уверена, что дальше будет больше», - отметила собеседница НСН.

