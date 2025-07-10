«Ценю в песнях смысл!»: Ах Астахова о музыкальных планах, рокерах и экспериментах
Музыкальный тандем с композитором Глебом Андриановым родился случайно, сказала в эфире НСН Ах Астахова, пообещав поклонникам альбом на виниле, новый моноспектакль и коллекцию одежды со стихами.
Музыка: Тексты рокеров и стадион Zivert
Одна из самых известных современных российских поэтесс Ирина Астахова, более известная как Ах Астахова в интервью НСН раскрыла детали концерта с оркестром в Москве, допустив, что создаст рок-группу или снимется в кино.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Главным музыкальным событием выходных в Москве будет стадионный концерт Zivert (на фото) на «ВТБ Арене». Кроме того, в столице выступят Вячеслав Бутусов, «Ундервуд», Drummatix, Tritia и джазмен Вадим Эйленкриг.
Группа «Ленинград» даст сразу два концерта в Краснодаре, Найк Борзов порадует фанатов в Талдоме, а «Алиса», Гарик Сукачев и «Ария» отправятся в Удмуртию.
Ах Астахова призналась, что любит рок-музыку и в перспективе может создать собственную группу.
«Конечно, я обожаю рок-музыку. У нас огромное количество талантливых музыкантов в этом жанре. Конечно, будучи поэтом, я в первую очередь ценю в песнях смысл, тексты. А у рокеров это всегда через душу, через какую-то боль, через искренность. У меня музыкальное образование. Я думаю в перспективе создать какой-то именно вокальный проект, а будет ли это жанр рок-музыки или какой-то еще, посмотрим. Я открыта в плане творчества, люблю экспериментировать. Будем пробовать», - подчеркнула она.
Поэтесса также рассказала о совместном концерте с пианистом Глебом Андриановым и его оркестром, который состоится в Москве 7 августа.
«С Глебом мы познакомились совершенно случайно в одном из московских заведений. Я услышала, как он играет и не упустила возможности подойти познакомиться. Оказалось, что Глеб тоже знаком с моим творчеством и любит стихотворения, которые широко известны моей публике. Это было очень приятно. После я предложила ему саккомпанировать мне на одном из больших летних концертов в Москве. Это было несколько лет назад. Глеб согласился, и это было невероятно красиво, искренне и душевно, хотя на тот момент мы просто импровизировали. Так мы подружились. У меня давно была идея сделать концерт с оркестром, и весной совершенно случайно мы вновь встретились с Глебом. Зная, что у Глеба Андрианова есть свой невероятно прекрасный оркестр Cinematica, я предложила ему в очередной раз разделить сцену. К моему счастью, Глеб согласился - так и вышел этот тандем. Я уверена, это будет круто, искренне и душевно, и приглашаю всех 7 августа в Зеленый театр ВДНХ на наш совместный вечер. Я уверена, что дальше будет больше», - отметила собеседница НСН.
Театр и поэзия: Сказка и виниловые мечты
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакль «Собрание сочинений» в Театре Современник и мюзикл «Последняя сказка» (на фото) в МДМ.
Театралы Петербурга идут на «Фауста» и ночь балета в Эрмитаже, а в Барнауле дадут «Ромео и Джульетту».
Ах Астахова призвала не сравнивать классиков с современными писателями, отметив, что талантов у нас хватает
«Литература — это очень щепетильная для меня тема. Я росла на совершенно разных произведениях, будь то проза или поэзия. У нас очень богатое русское слово. К счастью, и в музыке, и в поэзии, и в литературе в целом много талантливых авторов. Даже трудно выделить кого-то одного. Современную поэзию читаю немного, но все же считаю, что и сейчас много уникальных творцов, но, конечно, не стала бы сравнивать с классиками. Главное, что у нас есть, были и верю, что будут таланты, которые вдохновляют и создают настоящие шедевры», - сказала поэтесса.
Она также рассказала о ближайших творческих планах и «виниловых мечтах».
«Сейчас я очень вдохновлена и перед предстоящим концертом, и в целом. Лето — это прекрасное время: много природы, много общения. Хочется читать книги, создавать новую музыку и новые проекты. К примеру, в перспективе я планирую записать аудиоальбом со своими стихами, с музыкой. Мечтаю выпустить его на виниле, потому что сама обожаю слушать пластинки. Также в планах выпустить, наконец, свой новый сборник, стихов накопилось много. Кроме того, коллекция одежды. Изначально у меня художественное образование, я художник по костюмам и сейчас нахожусь в процессе создания коллекции со своими стихами. Кроме того, я работаю над созданием нового моноспектакля, но об этом подробнее смогу рассказать чуть позже», - отметила Ах Астахова.
Кино: Мастер, Тарковский и «Плагиатор»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер российская музыкальная комедия «Плагиатор» и новый фильм Дэвида Кроненберга «Саван» с участием Венсана Касселя.
Ах Астахова сказала НСН, что согласилась бы сняться в хорошем кино
«На самом деле, я с детства очень любила работать на камеру, этот жанр я отчасти популяризировала. Я записывала свои стихи на видеокамеру, мне нравилось обыгрывать произведения, да и вообще я хотела поступать в театральное, но, к счастью (всё всегда к лучшему), я нашла свою сцену. свое любимое дело и своего прекраснейшего зрителя. Но, безусловно, если мне предложат какую-то интересную роль в интересном проекте, я с радостью соглашусь, так как я открыта для творчества и рада открывать в себе новые таланты и возможности», - заверила поэтесса.
Она также похвалила фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (на фото) и назвала имена любимых режиссеров.
«К современным интерпретациям классики я отношусь прекрасно. Если это сделано талантливо, приносит новые краски, новое прочтение, новую аудиторию – это супер. Я считаю, что новая версия «Мастера и «Маргариты» заслуживает внимания и сделана достойно. Много режиссеров мне близки, я вообще люблю киноискусство. Это Тарковский, конечно, Данелия, из современных авторов - Михайлов. Все профессии нужны, все профессии важны, но прекраснее всех кино и поэзия. Да и вообще, искусство расширяет чувственность, эмпатию, кругозор, делает восприятие мира красивым. Так что я всем желаю больше красивого искусства в своей жизни», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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