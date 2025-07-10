«Для государственного бюджета это не большая проблема. Здесь объемы СУГ не столь значительные по сравнению с экспортом нефти, газа, других нефтепродуктов (дизельное топливо, мазут, бензин). У нас десятилетними выстраивалась логистика по экспорту сугов в Европу, а тут они отказались его брать. Много поставляем СУГ в постсоветские пространства. Со временем какие-то выпавшие объемы восстановятся, они перенаправятся на азиатские рынки, а какие-то постепенно будут переходить на внутренний рынок, потому что потребление внутри страны СУГ растет», - рассказал Юшков.

Потери в экспорте СУГ не заставят государство срочно что-то предпринимать, менять, например, налоговую систему, чтобы компенсировать убытки в бюджете. Наоборот на внутреннем рынке повысится конкуренция, что будет сдерживать рост цен на СУГ, что, в свою очередь, подстегнет рост спроса на фоне продолжающего дорожать классического топлива.

«Чем больше дорожают бензин и дизель, тем более привлекательным становится СУГ. Тем более, что него можно переводить обычные легковые автомобили, в отличие от классического метана. Поэтому чем дешевле будет СУГ на внутреннем рынке, тем выгоднее будет его покупать», - отметил аналитик по энергетической безопасности.

Если российский сжиженный природный газ (СПГ) перестанет поступать на европейский рынок, цены на газ в Европе могут вырасти на половину, рассказал ранее НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Кроме того, одна из крупнейших энергетических компаний Франции лишится доходов.



