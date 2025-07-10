Сколько потеряет бюджет России из-за отказа ЕС от поставок углеводородного газа
Россия перенаправит сжиженный углеводородный газ из Европы в Азию и на внутренний рынок, заявил НСН аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.
Потеря европейского рынка для российского сжиженного углеводородного газа (СУГ) окажется незначительной, потоки направят на внутреннего потребителя, для которого он может подешеветь, а после налаживания логистики – и на азиатский рынок, рассказал НСН аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Россия за первые шесть месяцев 2025 года сократила экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) на 21,8% в годовом выражении — предварительно до 1,3 млн т, сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании «ОМТ Консалт». Снижение происходит на фоне санкций Евросоюза, окончательно вступивших в силу 20 декабря 2024 года.
«Для государственного бюджета это не большая проблема. Здесь объемы СУГ не столь значительные по сравнению с экспортом нефти, газа, других нефтепродуктов (дизельное топливо, мазут, бензин). У нас десятилетними выстраивалась логистика по экспорту сугов в Европу, а тут они отказались его брать. Много поставляем СУГ в постсоветские пространства. Со временем какие-то выпавшие объемы восстановятся, они перенаправятся на азиатские рынки, а какие-то постепенно будут переходить на внутренний рынок, потому что потребление внутри страны СУГ растет», - рассказал Юшков.
Потери в экспорте СУГ не заставят государство срочно что-то предпринимать, менять, например, налоговую систему, чтобы компенсировать убытки в бюджете. Наоборот на внутреннем рынке повысится конкуренция, что будет сдерживать рост цен на СУГ, что, в свою очередь, подстегнет рост спроса на фоне продолжающего дорожать классического топлива.
«Чем больше дорожают бензин и дизель, тем более привлекательным становится СУГ. Тем более, что него можно переводить обычные легковые автомобили, в отличие от классического метана. Поэтому чем дешевле будет СУГ на внутреннем рынке, тем выгоднее будет его покупать», - отметил аналитик по энергетической безопасности.
Если российский сжиженный природный газ (СПГ) перестанет поступать на европейский рынок, цены на газ в Европе могут вырасти на половину, рассказал ранее НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Кроме того, одна из крупнейших энергетических компаний Франции лишится доходов.
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