СМИ: Директора МХАТ им. Горького Кехмана обвинили в растрате

При этом собеседник агентства отметил, что арестовывать Кехмана не стали.

«Отпустили под подписку о невыезде», - заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кехман стал фигурантом уголовного дела о растрате, которое связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ, сообщает RT.