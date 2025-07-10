СМИ: Директора МХАТ им. Горького Кехмана обвинили в растрате
10 июля 202518:35
Директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате. Об этом со ссылкой на источник в окружении театрального деятеля сообщает ТАСС.
При этом собеседник агентства отметил, что арестовывать Кехмана не стали.
«Отпустили под подписку о невыезде», - заключил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кехман стал фигурантом уголовного дела о растрате, которое связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ, сообщает RT.
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