СМИ: Директора МХАТ им. Горького Кехмана обвинили в растрате

Директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате. Об этом со ссылкой на источник в окружении театрального деятеля сообщает ТАСС.

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При этом собеседник агентства отметил, что арестовывать Кехмана не стали.

«Отпустили под подписку о невыезде», - заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кехман стал фигурантом уголовного дела о растрате, которое связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОбвиненияРастратаТеатрыМХАТ

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