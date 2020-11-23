COVID-19 ударил по ЖКХ: Как вырастут тарифы в 2021 году
Депутаты Госдумы, члены Общественной палаты в интервью НСН пояснили, каким образом решается вопрос повышения тарифов на услуги ЖКХ, и почему в год пандемии эти нормы могут не соблюдаться.
В Госдуме опровергли предполагаемый директором Организации народного контроля Натальей Чернышевой рост цен на ЖКХ в пределах 4-6%. В эфире «Говорит Москва» первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что подобное невозможно.
«Я знаю позиции и Минстроя, и правительства — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем», — утверждает парламентарий.
В свою очередь, в интервью «МК» Наталья Чернышёва говорила, что ресурсоснабжающие организации будут добиваться сильного повышения тарифов, чтобы покрыть расходы за 2020 год. Также, по её мнению, на цены повлияют применённые в этом году меры на фоне пандемии — прекращение моратория на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату.
В Федеральной антимонопольной службе разъяснили, что размер платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах не должен превышать уровень годовой инфляции. Так, предельный рост тарифов на электроэнергию должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития России до 2024 года, то есть не более 4% в год.
В этой связи председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что повышение тарифов приведёт к росту неплатежей, и предложила увязать рост тарифов с долей в семейных расходах: уменьшить норматив расходов на ЖКХ с 22% до 15% от совокупного дохода семей, а лучше – не больше 10%.
При этом в июле 2020 года тогдашний глава Минстроя Владимир Якушев сообщал, что рассматривается инициатива не увеличивать в этом году тарифы - по тем же обстоятельствам: из-за безработицы и уменьшения доходов населения в условиях пандемии.
В Общественной палате выступили с предложением о поддержке малоимущих в условиях роста тарифов ЖКХ. Но при этом глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор отметил в интервью НСН, что ЖКХ сегодня переживает коллапс из-за ранее принятых противовирусных мер и отказаться от индексации тарифов нельзя.
«Введение моратория было ошибкой. Потому что оплата должна производиться, а если человек не платит, то нужно наказывать. Я высказывался против введения моратория, но предложил принять меры по поддержке нуждающегося населения. А сейчас так получилось, что в сфере ЖКХ, где работают 2,5 млн человек, наступил определённый коллапс. Ситуация очень осложнилась, потому что начались задержки зарплат и стало невозможно выполнять ряд функций. Поэтому предложения, которые были озвучены, запоздалые и необходимо отменять мораторий», - сказал Шпектор в мае.
Напомним, повышение тарифов зависит от нескольких факторов. Это тарифы на коммунальные услуги, плата за капитальный ремонт и плата за содержание общедомового имущества, которые устанавливаются по отдельности. В интервью РЕН ТВ исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева отметила, что на первом этапе выпускается распоряжение правительства, которое дает некие потолки роста для коммунальных платежей в разных регионах России. А потом уже конкретную плату регион устанавливает в индивидуальном режиме, но в любом случае повышение не может превышать обозначенную федеральными властями планку.
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