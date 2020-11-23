COVID-19 ударил по ЖКХ: Как вырастут тарифы в 2021 году

В Госдуме опровергли предполагаемый директором Организации народного контроля Натальей Чернышевой рост цен на ЖКХ в пределах 4-6%. В эфире «Говорит Москва» первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что подобное невозможно.

«Я знаю позиции и Минстроя, и правительства — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем», — утверждает парламентарий.

В свою очередь, в интервью «МК» Наталья Чернышёва говорила, что ресурсоснабжающие организации будут добиваться сильного повышения тарифов, чтобы покрыть расходы за 2020 год. Также, по её мнению, на цены повлияют применённые в этом году меры на фоне пандемии — прекращение моратория на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату.

В Федеральной антимонопольной службе разъяснили, что размер платы населения за коммунальные услуги в 2021-2023 годах не должен превышать уровень годовой инфляции. Так, предельный рост тарифов на электроэнергию должен соответствовать прогнозу социально-экономического развития России до 2024 года, то есть не более 4% в год.