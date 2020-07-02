Тарифы ЖКХ коронавируса не боятся: Россияне заплатят сполна

Индексация тарифов в сфере ЖКХ происходит ежегодно по распоряжению правительства, в среднем по стране она составит около четырех процентов. Но это – в среднем. На практике рост варьируется от региона к региону. Меньше всего – на 2,4 процента – тарифы повысят в Ненецком автономном округе, который, по иронии, проголосовал против поправок в Конституцию, хотя, конечно, одно с другим никак не связано. Самый большой рост тарифов ждет Чеченскую республику – 6,5 процента. В Петербурге – 3,8%, в Москве – 5%, в Подмосковье – 4,1%. С 1 июля также выросли тарифы на электроэнергию, в среднем по стране — на пять процентов.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ в условиях роста безработицы, затяжного падения доходов населения – а оба эти процесса из-за последствий пандемии коронавируса только усилились – выглядит довольно циничным. Особенно на фоне действий в этом вопросе ряда других стран. Например, далеко не самой богатой Грузии, в которой, как уже сообщала НСН, государство взяло на себя оплату услуг ЖКХ за граждан сроком на 3 месяца. Предложения хотя бы перенести на следующий год индексацию тарифов ЖКХ звучали и в российском парламенте. А председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что повышение тарифов приведёт к росту неплатежей, и предложила увязать рост тарифов с долей в семейных расходах: уменьшить норматив расходов на ЖКХ с 22% до 15% от совокупного дохода семей, а лучше – не больше 10%. Более того, даже глава Минстроя Владимир Якушев некоторое время назад сообщал, что такая инициатива – не увеличивать в этом году тарифы – рассматривается, аргументируя это теми же обстоятельствами: безработицей и уменьшением доходов населения в условиях пандемии.

Но в результате инициатива не обдирать дальше и без того обедневшее население, как теперь принято говорить, «обнулилась». Как заявил замглавы Минстроя Максим Егоров, без индексации выпадающие доходы составят около 300 миллиардов рублей только по воде и теплу, а этого отрасль может не выдержать. Поддержали такую позицию и выше: заморозка тарифов поставит под угрозу подготовку предприятий ЖКХ к зиме, - заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Что точно не учтено в этих расчетах, так это их влияние на социальное самочувствие граждан страны. Упомянутые факторы затяжного падения реальных располагаемых доходов и роста безработицы и сами по себе достаточны для углубления социального раскола, усиления недовольства существующим положением дел. Решение об индексации тарифов ЖКХ в разгар посткоронавирусного кризиса только добавит масла в огонь этих процессов. А, с другой стороны, чего бояться? Голосование-то по Конституции уже состоялось.

