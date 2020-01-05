Рост зарплаты россиян «проглотят» тарифы ЖКХ

Василий Колташов заявил также , что решение частных компаний в России о повышении зарплат сотрудников в новом году представители бизнеса приняли не совсем самостоятельно.

«Компании в России так долго были не заинтересованы в повышении заработной платы сотрудникам и так радовались, что есть возможность платить людям меньше, чем в 2013, а в ряде случаев, меньше, чем в 2008 году, из-за волн кризиса, что нынешнее обещание о повышении зарплат на десять процентов выглядит, во многом, неожиданным. Тем более на фоне замедления темпов роста экономики в целом, снижении продаж на рынке недвижимости в последнем квартале 2019 года.

Скорее всего, при принятии решения о повышении зарплат для руководства компаний сыграл роль не только посыл президента России о том, что необходим рост доходов граждан, что необходимо стимулировать потребительский спрос, поднять продажи. Думаю, также не обошлось без определенного бюрократического давления на компании, потому что они изначально не хотели повышать зарплаты своим сотрудникам. И раньше в России представителям бизнеса и власти удавалось договариваться – компании в острых фазах кризиса по просьбе чиновников не увольняли сотрудников. Полагаю, и на этот раз представители частных компаний пришли к выводу, что повышение зарплат сотрудником является логичным», - считает экономист.

Ранее директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН спрогнозировал реакцию власти на критику низких доходов россиян.

