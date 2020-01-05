Рост зарплаты россиян «проглотят» тарифы ЖКХ
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью НСН рассказал, на что россияне потратят десять процентов прибавки к зарплатам.
Большинство российских работодателей планируют увеличить заработную плату своим сотрудникам в этом году, сообщает «Российская газета».
Отмечaется, что в российских компaниях ожидaется увеличение нa 10%, a в зaрубежных — нa 7%. Уточняется, что уже некоторые предприятия пересмотрят зaрплaты сотрудников уже в янвaре, остaльные компaнии осуществят пересмотр в течение полугодa.
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в интервью НСН пояснил, какое влияние на экономику в целом и на россиян в частности окажет десятипроцентное повышение зарплат работающим.
«Десятипроцентное повышение зарплат – это очень хорошо для экономики. Ясно, что оно не произойдет повсеместно. И если это все-таки произойдет, то станет стимулом для экономического оживления и роста. С инвестициями все нормально, внутренний рынок будет расти. Но пока он не растет. Чтобы он рос, нужны многочисленные мероприятия. Плюс десяти процентов зарплат не хватит.
Главная проблема – это нехватка денег в домашних хозяйствах. И заявленное повышение зарплаты не отменяет необходимости снижать налоги на домашнее хозяйство, понижать тарифы ЖКХ. Действующие тарифы просто съедят эти десять процентов новых зарплат. Запросто проглотят. Тарифы вообще не должны повышаться!
Государству тоже необходимо стимулировать потребительский спрос - создавать новые рабочие места в бюджетной сфере и просто платить бюджетникам больше, чем это сейчас принято», - отметил эксперт.
Василий Колташов заявил также , что решение частных компаний в России о повышении зарплат сотрудников в новом году представители бизнеса приняли не совсем самостоятельно.
«Компании в России так долго были не заинтересованы в повышении заработной платы сотрудникам и так радовались, что есть возможность платить людям меньше, чем в 2013, а в ряде случаев, меньше, чем в 2008 году, из-за волн кризиса, что нынешнее обещание о повышении зарплат на десять процентов выглядит, во многом, неожиданным. Тем более на фоне замедления темпов роста экономики в целом, снижении продаж на рынке недвижимости в последнем квартале 2019 года.
Скорее всего, при принятии решения о повышении зарплат для руководства компаний сыграл роль не только посыл президента России о том, что необходим рост доходов граждан, что необходимо стимулировать потребительский спрос, поднять продажи. Думаю, также не обошлось без определенного бюрократического давления на компании, потому что они изначально не хотели повышать зарплаты своим сотрудникам. И раньше в России представителям бизнеса и власти удавалось договариваться – компании в острых фазах кризиса по просьбе чиновников не увольняли сотрудников. Полагаю, и на этот раз представители частных компаний пришли к выводу, что повышение зарплат сотрудником является логичным», - считает экономист.
Ранее директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН спрогнозировал реакцию власти на критику низких доходов россиян.
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